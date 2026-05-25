|
المرأة
بعد سنوات على انفصالها عن زوجها لاعب كرة القدم الشهير.. شاكيرا تتحدث للمرة الأولى بصراحة عن معاناتها!
Lebanon 24
25-05-2026
|
23:00
كشفت النجمة العالمية شاكيرا،
بعد سنوات
على انفصالها عن لاعب
كرة القدم
الإسباني
جيرارد بيكيه
عام 2022، عقب علاقة دامت نحو 11 عاماً وأثمرت عن طفلين هما
ميلان
وساشا،
أن تلك المرحلة كانت "الأصعب" في حياتها.
وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز"، تحدثت شاكيرا عن الفترة التي أعقبت انفصالها عن
بيكيه
، مشيرةً إلى أنها عاشت ضغوطاً نفسية قاسية، تزامنت مع تعرّض والدها لسقوط خطير بعد سفره إلى
برشلونة
.
وقالت: "مررت بالكثير من الألم، لكن ذلك جعلني بطريقة غير متوقعة أكثر حكمة أو على الأقل أقوى. يقولون إن ما لا يقتلك يجعلك أقوى، وهذا صحيح بالفعل".
وأصافت: "من خلال المعاناة نكتشف مدى قوتنا، والألم أحياناً يجعلنا أفضل ويعلّمنا تقدير الأصدقاء والدعم الحقيقي"، مؤكدة أن عدداً من أصدقائها المقربين وقفوا إلى جانبها خلال تلك المرحلة، من بينهم كريس مارتن وأديل، حيث أرسل الأول لها رسالة رمزية تضمنت صورة لمزهرية مكسورة تم إصلاحها بالذهب مع عبارة: "ستكونين أقوى بعد انتهاء هذا".
وعن علاقتها الحالية ببيكيه، قالت: "سأظل دائماً ممتنة لوالد أطفالي، ولأنه ساعد في تشكيل الأم التي أصبحت عليها اليوم"، مشيرة إلى أنها لا تعيش أي علاقة رومانسية عاطفية في الوقت الراهن، قائلة: "لا يوجد وقت أو مساحة لذلك في حياتي الآن، حياتي ممتلئة جداً".
واختتمت شاكيرا حديثها بالتأكيد على أن أولوياتها الحالية تتركز على أبنائها ومسيرتها الفنية، مشددة على أنها تعيش فترة من التركيز على الذات والاستقرار، وتستمتع بوقتها بين العمل والعائلة. (لها)
تابع
