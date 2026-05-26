تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

وسائل جديدة لإنقاص الوزن

Lebanon 24
26-05-2026 | 04:00
A-
A+
وسائل جديدة لإنقاص الوزن
وسائل جديدة لإنقاص الوزن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أشار بحث جديد إلى أن تعريض الجسم للبرودة قد يسهم في فقدان الوزن بوتيرة أسرع.

وفي التفاصيل، خلال دراسة مشتركة، رصد باحثون في المركز الطبي بجامعة لايدن وجامعة نوتنغهام فقداناً أسرع في الوزن لدى 47 شخصاً يعانون السمنة بعد ارتدائهم سترة ثلجية.

ويعتقد الباحثون أن التعرض اليومي للبرودة قد يساعد في تنشيط "الدهون البنية" المعروفة بحرق السعرات الحرارية، مما يسهم في توليد الحرارة عبر حرق السعرات الحرارية، بالتالي التخلص من دهون الجسم.

وبحسب صحيفة "تايمز" The Times، قالت الدكتورة مارييت بون، الباحثة الرئيسة للدراسة في المركز الطبي بجامعة لايدن "تعد هذه واحدة من أوائل الدراسات التي تبحث في تأثير التعرض للبرودة لفترات زمنية طويلة على الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن والسمنة".

وأضافت "نعلم أن التعرض لدرجات الحرارة الباردة يحفز الجسم على تنشيط الدهون البنية، وهي نوع من الدهون المسؤولة عن حرق السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة. ونعلم أيضاً أن التعرض للبرودة ينشط العضلات الهيكلية التي تولد الحرارة بدورها، عبر الارتجاف وطرق أخرى، لرفع درجة حرارة الجسم الأساس".

وارتدى نصف المشاركين في الاختبار سترة تبريد، ليخسروا 0.9 كيلوغرام تقريباً من الدهون الخالصة على مدى ستة أسابيع، في حين اكتسبت مجموعة المقارنة ما متوسطه 0.6 كيلوغرام خلال الفترة ذاتها، وذلك وفقاً للنتائج التي عرضت في المؤتمر الأوروبي للسمنة في إسطنبول هذا الأسبوع.

وتجري الدكتورة بون حالياً دراسة تشمل 34 امرأة في هولندا، لمعرفة ما إذا كان الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يحقق التأثير ذاته.

وقد أشاد عدد من المشاهير، بمن فيهم أميرة ويلز وديفيد بيكهام، بفوائد الغطس في الماء البارد أو حمامات الثلج باستخدام طريقة "ويم هوف" Wim Hof، وسط وجود عدة دراسات تشير إلى درجات متفاوتة من الفوائد لهذه الممارسة.

وأوضحت البروفيسورة هيلين بودج، من جامعة نوتنغهام، أن "التعرض اليومي للبرودة ينشط الدهون البنية التي تستخدم مخزون دهون الجسم لإنتاج الحرارة. وتتمثل فرضيتنا في أن الاستحمام والسباحة في الماء البارد قد يكون لهما التأثير ذاته [كارتداء سترة التبريد]".

وأشارت إلى أن "السترة لا تسبب الانزعاج، فقد صممت للاستخدام اليومي، وهناك بالفعل مهن تستخدمها، كالعاملين في قطاع البناء خلال فصل الصيف".

وأردفت "يمكن ارتداء مثل هذه السترات في المنزل، ولذا قد يكون التعرض للبرودة إضافة بسيطة وغير مكلفة لاستراتيجيات نمط الحياة المتبعة لإنقاص الوزن، كالنظام الغذائي الصحي وممارسة النشاط البدني".

ومع ذلك، قد لا تصح المقارنة المباشرة بين حمامات الثلج أو الاستحمام بالماء البارد وبين السترات، نظراً إلى أن "سترة التبريد توفر فترة تعرض للبرودة أطول بكثير من تلك التي يوفرها الاستحمام".

وتقول الدكتورة بون "نأمل في أن يجد الناس طريقة للتعرض للبرودة تناسبهم وتتلاءم مع روتينهم اليومي".

غير أن الخبراء ينصحون بطلب المشورة الطبية، إذ قد ترتبط هذه الممارسة أيضاً بزيادة أخطار الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليست سحراً.. كيف يمكن لحقن إنقاص الوزن أن تدمر عضلاتك وعظامك؟
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن تُهدد استقرار العلاقات الزوجية.. هذا ما كشفه متخصصون
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة مرفأ بيروت تطلق وسائل دفع إلكترونية جديدة لتسديد الرسوم
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو سر خسارة الوزن الزائد؟ دراسة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

البروفيسور

في المنزل

الأوروبي

أوروبي

هولندا

الخال

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:38 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:40 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:14 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-05-26
Lebanon24
00:38 | 2026-05-26
Lebanon24
23:00 | 2026-05-25
Lebanon24
15:40 | 2026-05-25
Lebanon24
12:14 | 2026-05-25
Lebanon24
10:31 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24