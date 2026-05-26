قبل عيد الأضحى...خطوات بسيطة لبشرة خالية من العيوب

يأتي هذا العام في فصل الربيع، ما يستدعي اعتماد روتين عناية بالبشرة يتناسب مع تغيّر الطقس.

الهدف هو الحفاظ على بشرة نضرة ونظيفة، مع تهيئتها تدريجياً لأجواء الصيف.

يرتكز الروتين قبل العيد على تقشير لطيف لإزالة الخلايا الميتة، وتنظيف عميق للمسام، مع تنظيم إفراز الزيوت لتجنب البثور والانسداد. كما يركّز على الترطيب الخفيف والحماية من الشمس والعوامل البيئية.

ابدئي بغسول لطيف بتركيبة جل أو رغوة ينظف البشرة من دون تجفيفها. ثم استخدمي سيرومات مقشّرة خفيفة مثل الريتينول أو أحماض AHA وBHA لتحسين الملمس وتفتيح التصبغات، مع ضرورة تطبيقها ليلاً فقط وواقي الشمس نهاراً.

اختاري مرطبات خفيفة بتركيبة الجل تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الجلسرين أو النياسيناميد للحفاظ على ترطيب متوازن من دون ملمس دهني. كما يُنصح بإدخال مضادات الأكسدة منها فيتامين C للمساعدة في حماية البشرة وتفتيحها. ولتعزيز النتائج، يمكن استخدام أقنعة LED بالضوء الأحمر لتحفيز الكولاجين، تهدئة البشرة، وتحسين لونها خلال فترة قصيرة قبل العيد.