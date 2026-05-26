المرأة

نصائح صحية ونفسية لتعزيز اهتمام المرأة بنفسها

Lebanon 24
26-05-2026 | 23:00
نصائح صحية ونفسية لتعزيز اهتمام المرأة بنفسها
في ظل تسارع وتيرة الحياة اليومية وتزايد الضغوطات النفسية والمهنية، يبرز الاهتمام بالنفس لدى المرأة كعنصر أساسي للحفاظ على التوازن الصحي والجسدي والنفسي، وليس مجرد مظهر جمالي خارجي.
ويؤكد مختصون في الصحة النفسية والعناية الذاتية أن اهتمام المرأة بنفسها يبدأ من العادات اليومية البسيطة، مثل التغذية السليمة، شرب الماء بكميات كافية، وممارسة الرياضة بانتظام، إضافة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، لما لذلك من تأثير مباشر على الصحة العامة والمظهر الخارجي.

كما يشير الخبراء إلى أهمية العناية بالبشرة والشعر كجزء من الروتين اليومي، من خلال التنظيف والترطيب واستخدام منتجات مناسبة لنوع البشرة، مع ضرورة الحماية من أشعة الشمس التي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على صحة الجلد.

وفي الجانب النفسي، يلفت الاختصاصيون إلى أن الراحة النفسية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، من خلال الابتعاد عن التوتر، وتخصيص وقت للراحة والهوايات، وبناء علاقات اجتماعية إيجابية تساعد على تحسين المزاج العام.

أما على صعيد تطوير الذات، فيشدد الخبراء على أهمية التعلم المستمر واكتساب المهارات الجديدة، لما لذلك من دور في تعزيز شعور المرأة بالإنجاز والاستقلالية، وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.

ويجمع المختصون على أن الاهتمام بالنفس لا يقتصر على الجمال الخارجي، بل هو أسلوب حياة متكامل ينعكس على الصحة والسعادة والثقة بالنفس، ويجعل المرأة أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية.
