بعد انتشار خبر زواجها سرًّا.. فنانة شهيرة تتحرّك قانونياً ضد صانعة محتوى!

تقدّمت الفنانة ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة ضد إحدى صانعات المحتوى على تطبيق "تيك توك"، على خلفية نشرها مقطع فيديو تضمّن ادعاءات اعتبرتها مغلوطة تتعلق بوجود زواج سري بينها وبين الفنان .

وبحسب ما جرى تداوله، زعمت صانعة المحتوى أن العلاقة التي جمعت أنغام وأحمد عز وصلت إلى زواج تم بعيداً عن الإعلام، وهو ما دفع الفنانة إلى التحرك قانونياً، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن طبيعة علاقتها السابقة كانت معروفة لدى المقربين منها ولم تكن سرية كما تم الترويج.

وتزامن ذلك مع ظهور أنغام إلى جانب أحمد عز خلال فعاليات الحدث الرياضي العالمي "Glory in Giza" الذي أُقيم في محيط أهرامات ، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، خصوصاً أنه يُعد أول لقاء علني بينهما منذ سنوات.

وقد انتشرت صور ومقاطع فيديو توثق حضورهما معاً، حيث بدت الأجواء ودّية بين الطرفين أثناء تبادلهما الحديث، ما أعاد فتح حول علاقتهما السابقة، قبل أن تتصاعد موجة الشائعات بعد تداول مزاعم عن زواج سري.

هذا الجدل الواسع دفع أنغام إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق ناشرة الفيديو، في محاولة لوضع حد لما اعتبرته أخباراً غير دقيقة تمس حياتها الشخصية.