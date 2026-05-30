بدون مكياج.. خطوات بسيطة تمنحكِ بشرة مخملية مذهلة

أطلقت مجلة "الفن" دليلاً متكاملاً للعناية الفائقة بالبشرة، مؤكدة أن ملمس الجلد ونضارته باتا العنوان الأساسي للأناقة والجمال العصري، ومتجاوزةً المفهوم التقليدي الذي يربط الجاذبية بالمكياج ومستحضرات التجميل الخارجية فقط.



ويركز التقرير الجمالي على أهمية تبني روتين يومي مدروس يبدأ بـ"التقشير " للتخلص من الخلايا الميتة وتجديد حيوية الوجه، يليه "الترطيب العميق" باستخدام مستحضرات غنية بحمض الهيالورونيك لحفظ مرونة الجلد.

كما شدد الدليل على ضرورة الحماية الصارمة من أشعة الشمس لتفادي الشيخوخة المبكرة، مع الإشارة إلى أن صفاء البشرة وملمسها المخملي يعكسان نمط الحياة الصحي والاهتمام الذاتي، ويمثلان الأساسية لإطلالة راقية ومشرقة في مختلف المناسبات.