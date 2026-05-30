حماية البشرة من الشمس دون إفساد المكياج.. إليكِ الطريقة

Advertisement

كشفت خبيرة التجميل ميا ماريوعن حزمة من النصائح والخطوات الفعالة لحماية البشرة من أشعة الشمس دون تعريض المكياج للإفساد أو التلطخ، مشيرة إلى أن الحفاظ على إطلالة مثالية وحماية الجلد في آن واحد يتطلب دمجاً ذكياً للمستحضرات.ووفقاً للتقرير، فإن أولى الخطوات تبدأ باختيار واقي شمس ذي تركيبة هلامية (Gel) أو سائلة خفيفة تمتصها البشرة بسرعة قبل تطبيق مستحضرات التجميل. أما السر الأبرز لتجديد الحماية خلال النهار دون إفساد المكياج، فيكمن في الاعتماد على واقي الشمس بخاخ (Spray) أو استخدام البودرة المزودة بعامل حماية (Powder SPF)، والتي تُوزع برقة فوق طبقة المكياج لتضمن الوقاية المستمرة من الأشعة فوق البنفسجية وتحافظ في الوقت عينه على ثبات المظهر ونقائه.