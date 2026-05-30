دليلكِ الكامل لاختيار الروج المناسب حسب شفتيكِ.. إليكِ الأسرار!

صدر دليلاً متكاملاً يوضح القواعد الأساسية لاختيار أحمر الشفاه المناسب بناءً على شكل الشفاه وحجمها، مبيناً أن التنسيق الصحيح يساهم في إبراز جمال الوجه وتحقيق التوازن المثالي في ملامحه.



ووفقاً للخبراء، فإن القواعد الجمالية تنقسم بحسب طبيعة الشفاه على النحو التالي:



بالنسبة للشفاه الرقيقة، يُنصح بالابتعاد تماماً عن الألوان الداكنة والمات لأنها تجعل الشفاه تبدو أصغر حجماً، والبديل الأنسب هو الاعتماد على الألوان الفاتحة والبراقة أو استخدام ملمع الشفاه الذي يمنح إيحاءً بالامتلاء والعمق.

أما الشفاه الممتلئة، فتعد الألوان الداكنة والمات خياراً مثالياً لها كونها تحد من حجمها البارز وتمنحها مظهراً أنيقاً ومتوازناً، مع ضرورة تجنب الملمعات القوية والألوان الفاقعة. وفي ما يخص الشفاه غير المتماثلة، يكمن السر في استخدام قلم تحديد الشفاه بلون مطابِق للروج لتصحيح الخطوط الخارجية وإخفاء عدم التماثل قبل ملء الشفتين باللون، مما يضمن إطلالة متناسقة وراقية.



