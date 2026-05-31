المرأة

زينة ترد على خبر مقاضاة أحمد عز.. وتوضح حقيقة زيادة النفقة

Lebanon 24
31-05-2026 | 01:49
زينة ترد على خبر مقاضاة أحمد عز.. وتوضح حقيقة زيادة النفقة
نفت الفنانة زينة ما تردد خلال الساعات الماضية عن إقامتها دعوى قضائية جديدة ضد الفنان أحمد عز، للمطالبة بزيادة نفقة طفليهما.

وجاء نفي زينة بعد انتشار تقارير على مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ربطت بين نجاح فيلم "سيفن دوجز" الذي يشارك عز في بطولته، وبين مزاعم تقدمها بطلب قضائي جديد لزيادة النفقة.

وعبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام"، أبدت زينة استياءها من هذه الأخبار، مؤكدة أنها لم تتخذ أي إجراء قانوني جديد ضد أحمد عز، ولافتة إلى أن توقيت ما جرى تداوله غير منطقي بسبب إجازة المحاكم في عطلة عيد الأضحى.

وأشارت زينة إلى أنها تمر بظروف إنسانية صعبة وحالة حداد، مطالبة مروجي الشائعات بتحري الدقة واحترام خصوصيتها في هذه المرحلة.

ويأتي ذلك فيما لا تزال القضايا السابقة بين زينة وأحمد عز تحظى باهتمام واسع، خصوصاً بعد صدور حكم قضائي نهائي يلزم عز بسداد 30 ألف جنيه شهرياً كأجر خادمة لرعاية طفليه التوأم من زينة.

وكانت المحكمة المختصة قد رفضت التماساً تقدم به دفاع أحمد عز لإعادة النظر في الحكم، ليصبح القرار نهائياً وواجب التنفيذ، بعدما أيدت أحقية زينة في الحصول على المبلغ لتغطية تكاليف رعاية الطفلين.

وتعود القضية إلى دعوى أقامتها زينة طالبت فيها بتحمل والد الطفلين نفقات خادمة تساعدها في رعايتهما، بسبب طبيعة عملها الفني وتنقلها المستمر بين مواقع التصوير.

