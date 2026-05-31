آثار كدمات وخدوش على جسدها.. مؤثرة شهيرة تُقلق متابعيها (صورة)

تصدّرت المؤثرة بولات منصّات التواصل الاجتماعي مجددًا، عقب تطورات لافتة في حياتها الشخصية، أثارت موجة واسعة من الجدل والقلق بين متابعيها، وذلك بعد منشورات متتالية حملت رسائل حادّة وإشارات واضحة إلى أزمة متصاعدة مع زوجها إنجين بولات.وجاء التفاعل الكبير بعد أن نشرت ديلان صورًا ومقاطع فيديو ظهرت فيها آثار كدمات وخدوش على جسدها، قبل أن تقوم بحذفها بعد وقت قصير، بالتزامن مع تصريحات أكدت فيها رغبتها بإنهاء الزواج وبدء مرحلة جديدة بعيدًا عن زوجها.وتأتي هذه المستجدات بعد فترة قصيرة من ظهورهما معًا في أجواء بدت هادئة ومستقرة نسبيًا، إذ كان قد تراجع سابقًا عن قرار الانفصال، وقضيا عطلة عائلية برفقة أطفالهما، إلا أنّ هذه الأجواء لم تستمر طويلًا، إذ سرعان ما عادت التوترات لتتصدر المشهد من جديد.وفي رسائل مباشرة عبر حساباتها، أعلنت ديلان أنها قطعت جميع الروابط التي تجمعها بزوجها، مؤكدة عدم رغبتها في استمرار العلاقة، ومشيرة إلى أنها التزمت الصمت لسنوات طويلة حفاظًا على أسرتها وأطفالها.كما ألمحت إلى امتلاكها تفاصيل وأسرارًا لم تُكشف سابقًا، ما زاد من حالة الترقب لدى المتابعين، الذين يترقبون ما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو الطلاق الرسمي أو ستشهد تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة.