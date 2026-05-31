طبعات الأسماك تغزو الملابس والإكسسوارات في بريطانيا

كشفت سلسلة متاجر John Lewis عن تصاعد شعبية طبعات وأشكال الأسماك بين المتسوقين، لتصبح واحدة من أبرز اتجاهات الموضة والديكور المنزلي خلال موسم الصيف الحالي، من تراجع شعبية النقوش الزهرية.

وأوضحت الشركة، خلال إطلاق مجموعتها الصيفية الجديدة، أن الطلب على المنتجات المستوحاة من عالم البحار شهد ارتفاعاً ملحوظاً، بدءاً من الملابس المزينة برسومات السردين والأسماك المختلفة، وصولاً إلى الإكسسوارات والأدوات المنزلية ذات التصاميم البحرية.

وسجلت مبيعات أقراط الأذن على شكل نجم البحر ارتفاعاً بنسبة 300% مقارنة بالشهر الماضي، فيما أدى الإقبال الكبير على تنورة زرقاء مزينة بأسراب الأسماك إلى إنشاء قائمة انتظار للزبائن الراغبين في شرائها. كما ارتفعت مبيعات أكواب زجاجية تتجمع لتشكل هيئة سمكة بنسبة 400%، بينما زادت مبيعات أباريق السمك الشهيرة المعروفة باسم "Gluggle Jug" بنسبة 129%.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تزايد شعبية الأسماك المعلبة في United Kingdom، حيث تحولت من منتج غذائي اقتصادي إلى عنصر فاخر يحظى باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت سلسلة متاجر Tesco قد أعلنت مؤخراً أن مبيعات التونة المعلبة ارتفعت بنسبة 18% بفضل تأثير مشاهير "تيك توك" على المستهلكين.

ويرى خبراء الموضة والثقافة الاستهلاكية أن انتشار رموز الأسماك في الملابس والديكور يعكس رغبة متزايدة لدى المستهلكين في تبني أسلوب حياة أكثر بساطة وارتباطاً بالأجواء المتوسطية المعروفة باسم "Euro Summer"، والتي تحتفي بالاسترخاء والطبيعة والحياة البعيدة عن ضغوط الاستهلاك المفرط.

كما يشير مختصون إلى أن استخدام رموز الطعام في الأزياء ليس جديداً، إذ استُخدمت عبر التاريخ للتعبير عن المكانة الاجتماعية والقيم الثقافية، بينما أصبحت اليوم وسيلة للتعبير عن الهوية والاهتمامات الشخصية في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعد اتجاه "موضة الأسماك" امتداداً لموجات سابقة مثل "صيف فتاة الطماطم" (Tomato Girl Summer)، إلا أنه يستبدل الفواكه والخضروات المتوسطية بالرموز البحرية، من الأسماك والمحار إلى الألوان والأقمشة المستوحاة من أجواء الشواطئ الأوروبية.