|
لماذا تختار بعض النساء البقاء في المنزل؟

Lebanon 24
31-05-2026 | 16:00
لماذا تختار بعض النساء البقاء في المنزل؟
تشير تقارير نفسية وتحليلات اجتماعية إلى أن تزايد تفضيل بعض النساء لقضاء الوقت في المنزل يعكس نمط حياة مختلفاً قد يحمل آثاراً إيجابية على الصحة النفسية، بعيداً عن الصورة النمطية المرتبطة بالعزلة أو الانطواء.

وبحسب التحليل، فإن النساء اللواتي يفضلن البقاء في المنزل يتمتعن بعدد من السمات التي أصبحت نادرة في العصر الحديث، أبرزها القدرة على تقبل الهدوء والسكينة، والاستمتاع بالوقت بمفردهن دون الحاجة المستمرة للتفاعل الاجتماعي أو التحقق الخارجي.

وتشير المصادر إلى أن هذا النمط من الحياة قد يعزز من معرفة الذات والاستقلالية النفسية، إذ لا تعتمد هؤلاء النساء على وجود الآخرين لتحديد قيمتهن أو الشعور بالرضا عن أنفسهن، بل يجدن في وحدتهن مساحة كافية للراحة والتوازن.

كما يربط مختصون بين قضاء وقت أطول في المنزل وبين زيادة الإبداع، حيث يتيح الهدوء والابتعاد عن المشتتات ممارسة أنشطة فكرية وفنية، إضافة إلى تعزيز القدرة على التأمل الذاتي ومراجعة السلوكيات بشكل أعمق.

وتلفت التحليلات إلى أن هذا الأسلوب قد يسهم أيضاً في رفع مستوى الصبر والقدرة على التعامل مع الضغوط، مقارنة بالأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على الترفيه الرقمي أو الإشباع السريع.

كما يُنظر إلى هذه الفئة على أنها أكثر ارتباطاً بمشاعرها وإشاراتها الجسدية، وأكثر قدرة على الاستماع لاحتياجاتها الداخلية، ما يعزز من الوعي الذاتي واتخاذ قرارات أكثر توازناً.

وبحسب التحليل، فإن النساء اللاتي يفضلن البقاء في المنزل لا يحتجن إلى مشاركة كل تفاصيل حياتهن مع الآخرين أو البحث المستمر عن القبول الاجتماعي، بل يكتفين ببناء حياة بسيطة تقوم على الرضا الداخلي والهدوء.

ويرى مختصون أن هذا النمط لا يعني العزلة أو الانسحاب من المجتمع، بل يعكس اختياراً واعياً لتحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والوقت الشخصي، في ظل ضغوط متزايدة تسود أنماط الحياة الحديثة.

