"البشرة الزجاجية".. كيف تطل هايلي بيبر بمظهر طبيعي ومبهر؟

تعتمد النجمة العالمية فلسفة جمالية خاصة ترتكز على مبدأ "البشرة الزجاجية" المتوهجة، حيث تولي أهمية قصوى للترطيب العميق كقاعدة أساسية قبل تطبيق أي مستحضرات تجميل. وتفضل أسلوب "المكياج الخفي" الذي يعزز الملامح الطبيعية دون إخفائها، مستخدمةً طبقات رقيقة من المنتجات التي تمنح مظهراً حيوياً ومنعشاً.وتتضمن روتينها الجمالي خطوات دقيقة تبدأ بتنظيف البشرة بعناية، تليها مرحلة الترطيب المكثف باستخدام كريمات غنية، ثم وضع لمسات بسيطة من الكونسيلر وتوريد الخدود بشكل طبيعي. وترى هايلي أن الجمال الحقيقي يبدأ من صحة الجلد ونضارته، وهو ما جعل أسلوبها نموذجاً يحتذى به في عالم "الجمال النظيف" الذي يدمج بين العناية بالبشرة وفن التجميل.