في يوم زفافها... خطأ في التصميم يفسد إطلالة نجمة عالمية (صور)

وظهرت دوا ليبا ببدلة زفاف مؤلفة من سترة وتنورة باللون الأبيض، إلا أن تفاصيل التصميم أثارت ملاحظات عديدة، بعدما بدت حشوات الورك بارزة بشكل غير متناسق في عدد من الصور، ما انعكس على انسيابية الإطلالة وأفقدها جزءاً من توازنها البصري.واعتبر عدد من المتابعين عبر أن ما ظهر في التصميم أشبه بخلل في القياس أو التنفيذ، مشيرين إلى أن الإطلالة لم ترتقِ إلى مستوى الدقة المتوقع في مناسبة بحجم حفل الزفاف.في المقابل، رأى آخرون أن دار "سكياباريلي" ربما تعمّدت إبراز بعض العناصر الداخلية للقطعة ضمن رؤيتها الفنية الخاصة، إلا أن نقاداً في مجال الموضة أكدوا أن طريقة ظهور الحشوات وبطانة التنورة بدت غير مقصودة، ما جعل تفاصيل التصميم محط الاهتمام الأكبر خلال الحفل الذي اقتصر على عدد محدود من المدعوين، قبل أن يتوجه العروسان إلى صقلية للاحتفال بمراسم أوسع.