أزمة جديدة تواجه إليسا!

تم تسريب مقطع قصير من أغنية "لعبة الأيام" للفنانة إليسا ما أحدث تفاعلاً كبيراً وجدلاً بشأن موعد صدور ألبومها الجديد الذي قامت بتأجيله بسبب الأوضاع الحاصلة في .الا ان لم تصدر حتى الآن أي تعليق عبر صفحاتها، بل اكتفت بالبيان الرسمي الصادر عن طريق شركتها الخاصة، التي تتولى إدارة أعمالها وتمتلك كامل حقوق تسجيلاتها الصوتية وأغانيها.وأكد البيان شركة (E Records) بتقديم المشاريع الفنية وفق المعايير والتوقيت المناسبين، ووجهت الشكر إلى الجمهور على دعمه المستمر وثقته بأن إليسا تحضر أعمالاً استثنائية.وأعلن البيان أن المزيد من الإعلانات الرسمية حول العمل والألبوم سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.