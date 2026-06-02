قبل وفاتها المُفاجئة بساعات.. هذه آخر كلمات الفنانة سهام جلال (صورة)



Advertisement

وكتبت جلال أمس الاثنين، آخر كلماتها، قائلة: "اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، اللهم اشفِ وعافِ كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك، أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي، أسألكم الدعاء". تداول رواد آخر كلمات الفنانة سهام جلال قبل وفاتها اليوم الثلاثاء والتي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء.وكتبت جلال أمس الاثنين، آخر كلماتها، قائلة: "اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، اللهم اشفِ وعافِ كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك، أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي، أسألكم الدعاء".

ولم تكن تدري جلال أن هذه ستكون آخر كلمات لها وأن القدر لن يمهلها الشفاء والتعافي عقب العملية الجراحية، لتودع أهلها ومحبيها بشكل مفاجئ مسببة صدمة كبيرة وسط زملائها في الوسط الفني.



وغيب الموت الفنانة المصرية سهام جلال، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 54 عاماً.



وكشفت الفنانة تفاصيل وفاة سهام في منشور على " "، قائلة إن زميلتها دخلت المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، إثر معاناتها من وعكة صحية شديدة، ثم انتقلت للعناية المركزة بعد خضوعها للعملية الجراحية، غير أنها دخلت في غيبوبة وفارقت الحياة بشكل مفاجئ.