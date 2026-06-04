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متفرقات
بديل "الفيلر" الآمن.. سر تجميلي جديد يجتاح الأسواق
Lebanon 24
04-06-2026
|
10:25
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تتحول صيحات عالم التجميل والعناية بالبشرة باستمرار نحو الابتكارات التي تجمع بين المظهر الجمالي الفوري والفوائد العلاجية طويلة الأمد. وفي هذا السياق، برزت محددات الشفاه المدعمة بالببتيد (Peptide Lip Liners) كأحدث سر للحصول على شفاه ممتلئة ومنحوتة بشكل طبيعي وجذاب.
تعتمد هذه التقنية المتطورة على دمج الببتيدات، وهي أحماض أمينية تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجلد، داخل تركيبات محددات الشفاه. ولا تقتصر وظيفة هذه المنتجات على رسم حدود الشفاه بدقة وثبات عالٍ فحسب، بل تعمل كمستحضر عناية مكثف يساهم في ملء الخطوط الدقيقة، وترطيب الشفاه من الأعماق، ومنحها مظهراً أكثر امتلاءً وحيوية مع الاستخدام المتكرر.
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ويؤكد خبراء التجميل أن محددات الببتيد باتت الخيار المثالي لمن يبحثن عن بدائل آمنة وطبيعية لتقنيات التكبير المؤقتة، حيث توفر لمسة عناية فائقة تضمن الحفاظ على صحة الشفاه ونعومتها طوال اليوم، مما يجعلها إضافة أساسية لا غنى عنها في حقيبة المكياج اليومية.
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