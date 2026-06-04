"كنت مجنونة".. ممثلة شهيرة تكشف ما حصل معها بسبب عمليات التجميل!

وصفت الممثلة الشهيرة خضوعها لعدد من عمليات التجميل بـ"الخطأ الكبير"، مشيرة إلى أنها كلّفتها مبالغ مالية مرتفعة وتسببت لها بمشكلات صحية استدعت لاحقًا تدخلات جراحية.

وخلال استضافتها في برنامج "مسألة وقت" مع الإعلامي عبر إذاعة "مارينا إف إم"، اعترفت بأنها لم تكن تمنح نفسها الوقت الكافي للتفكير قبل اتخاذ قراراتها المتعلقة بالتجميل.

وأضافت أن أولى تجاربها كانت مع نفخ الشفاه، معتبرة أنها شكّلت "خطأً كبيرًا" في مسارها الشخصي، لافتة إلى أنها كانت تتصرف باندفاع في تلك الفترة ووصفت نفسها بأنها "كانت مجنونة وقتها".



واستعادت الفنانة تجربتها مع عملية تجميل "الغمازة"، التي أجرتها قبل سنوات تحت التخدير الكامل، موضحة أن العملية استغرقت نحو ساعتين، وكلفتها ما يقارب 1200 لدى طبيب ألماني.