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المرأة

"كنت مجنونة".. ممثلة شهيرة تكشف ما حصل معها بسبب عمليات التجميل!

Lebanon 24
04-06-2026 | 16:08
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كنت مجنونة.. ممثلة شهيرة تكشف ما حصل معها بسبب عمليات التجميل!
كنت مجنونة.. ممثلة شهيرة تكشف ما حصل معها بسبب عمليات التجميل! photos 0
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وصفت الممثلة الشهيرة الكويتية شيماء علي خضوعها لعدد من عمليات التجميل بـ"الخطأ الكبير"، مشيرة إلى أنها كلّفتها مبالغ مالية مرتفعة وتسببت لها بمشكلات صحية استدعت لاحقًا تدخلات جراحية.

وخلال استضافتها في برنامج "مسألة وقت" مع الإعلامي علي نجم عبر إذاعة "مارينا إف إم"، اعترفت بأنها لم تكن تمنح نفسها الوقت الكافي للتفكير قبل اتخاذ قراراتها المتعلقة بالتجميل.

وأضافت أن أولى تجاربها كانت مع نفخ الشفاه، معتبرة أنها شكّلت "خطأً كبيرًا" في مسارها الشخصي، لافتة إلى أنها كانت تتصرف باندفاع في تلك الفترة ووصفت نفسها بأنها "كانت مجنونة وقتها".

واستعادت الفنانة تجربتها مع عملية تجميل "الغمازة"، التي أجرتها قبل سنوات تحت التخدير الكامل، موضحة أن العملية استغرقت نحو ساعتين، وكلفتها ما يقارب 1200 دينار كويتي لدى طبيب ألماني.

ومضت قائلة: إن العملية لم تحقق النتائج المرجوة، إذ ظهرت لاحقًا مضاعفات تمثلت في بروز خيط الجراحة في الوجه، ما اضطرها للسفر إلى العاصمة البريطانية لندن لإجراء تعديل جراحي إضافي، على حد قولها. (آرم ينوز) 
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