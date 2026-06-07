تايلور سويفت تكسر الأرقام

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وبحسب صحيفة Daily Mail، أصبحت الأغنية، خلال أول 24 ساعة من طرحها، أكثر أغنية كانتري استماعاً لفنانة في بتاريخ منصة Spotify، وفق ما أعلنته المنصة عبر حسابها على “إكس”.كما أعلنت Apple Music أن الأغنية أصبحت أكبر أغنية كانتري في عام 2026 على المنصة، وحطمت الرقم القياسي لأكبر أغنية ضمن موسيقى تصويرية من حيث عدد مرات الاستماع في يومها الأول. أما على Amazon Music، فسجلت الأغنية أكبر انطلاقة عالمية خلال أول 24 ساعة لأي أغنية على المنصة هذا العام.وكانت سويفت قد أعلنت، في وقت سابق من الأسبوع، أنها ستطرح أغنية خاصة بفيلم الرسوم المتحركة الجديد من Disney-Pixar، المقرر عرضه في 19 حزيران. وكتبت عبر “إنستغرام” أنها لطالما حلمت بالكتابة لشخصيات أحبتها منذ كانت في الخامسة من عمرها وتشاهد الجزء الأول من Toy Story.وقالت سويفت إنها شاهدت عرضاً مبكراً للفيلم ووقعت في حبه فوراً، مضيفة أنها كتبت الأغنية بمجرد عودتها إلى المنزل من . ومع طرح الأغنية، نشرت مقطعاً قديماً لها في طفولتها وهي ترتدي زياً مستوحى من أجواء الكانتري، وعلّقت بأن كتابة العمل شعرت بالنسبة إليها كأنها “مغادرة موسيقية وعودة إلى المنزل في الوقت نفسه”.ووجهت سويفت شكرها إلى كاتب ومخرج الفيلم أندرو ستانتون، كما أشادت بالموسيقار راندي نيومان، معتبرة أنه صنع العالم الموسيقي الخاص بـToy Story عبر السنوات. وأوضحت أنها كتبت الأغنية مع جاك أنتونوف بمحبة كبيرة للشخصيات التي رافقت طفولتها وساهمت في رسم ذكريات جمهور واسع.وسارع جمهور سويفت إلى التفاعل مع الأغنية عبر مواقع التواصل، إذ توقع بعضهم أن تدخل بها سباق الأوسكار، معتبرين أن العمل قد يمنحها فرصة قوية في فئة أفضل أغنية أصلية.وتُعد I Knew It, I Knew You عودة واضحة لسويفت إلى موسيقى الكانتري، بعد آخر حضور بارز لها في هذا اللون عام 2021 مع إعادة إصدار ألبوم Red.وكانت سويفت قد أثارت فضول جمهورها في نيسان الماضي، بعدما ظهر عدّاد تنازلي لفترة قصيرة على موقعها الرسمي قبل أن يختفي. ولاحظ بعض المتابعين أن خلفية العدّاد، التي تضمنت سماء زرقاء وغيومًا بيضاء، تشبه ورق الجدران في غرفة آندي في فيلم Toy Story، ما دفعهم حينها إلى التكهن بارتباطها بالموسيقى التصويرية للفيلم.وبالتزامن مع نجاح الأغنية، تتجه الأنظار أيضاً إلى الحياة الشخصية للنجمة، إذ ذكرت Daily Mail أن زفاف سويفت من لاعب الأميركية كيلسي بات قريباً، وأن سيعقد قرانه في في 3 .وبحسب الصحيفة، تدور معلومات عن إمكان إقامة الحفل في Madison Square Garden، فيما تجري ترتيبات أمنية خاصة مع . كما قيل إن المدعوين طُلب منهم توقيع اتفاقيات سرية للحفاظ على خصوصية تفاصيل المناسبة، وأن بعضهم لم يُبلغ بعد بالموقع النهائي للحفل.وبين نجاح أغنيتها الجديدة واقتراب موعد زفافها، تعيش تايلور سويفت مرحلة مزدحمة بالأحداث، تجمع بين إنجاز فني جديد واهتمام جماهيري واسع بحياتها الخاصة.