بملابس بحر جريئة.. إطلالة جديدة لفنانة مغربية (صور)

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شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعيها صورًا جديدة بإطلالة صيفية جريئة بملابس بحر، خلال قضائها عطلتها في مدينة كان الفرنسية.
وظهرت بوسيل في عرض البحر، وعلّقت على الصور بعبارة: "أجواء الصيف"، فيما لاقت الصور تفاعلًا واسعًا وإعجابًا من جمهورها ومتابعيها.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Bassma Boussil (@bassmaboussel)
تمت مشاركة منشور بواسطة Bassma Boussil (@bassmaboussel)