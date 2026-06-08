بملابس بحر جريئة.. إطلالة جديدة لفنانة مغربية (صور)

شاركت الفنانة المغربية متابعيها صورًا جديدة بإطلالة صيفية جريئة بملابس بحر، خلال قضائها عطلتها في مدينة كان .

وظهرت بوسيل في عرض البحر، وعلّقت على الصور بعبارة: "أجواء الصيف"، فيما لاقت الصور تفاعلًا واسعًا وإعجابًا من جمهورها ومتابعيها.