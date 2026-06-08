تضع شرطًا أساسيًا قبل الارتباط.. ممثلة شابة تكشف مواصفات شريك حياتها (فيديو)

حلّت الممثلة الشابة ضيفةً على برنامج "On The Road"، حيث تحدثت بصراحة عن جوانب من حياتها العاطفية والفنية، كاشفةً عن رؤيتها لشريك حياتها المستقبلي.



وأوضحت ميرنا أن اختياراتها لا تستند إلى الشكل الخارجي أو الجنسية، بل تقوم على الراحة النفسية والشعور بالاستقرار، معتبرةً أن الأهم في العلاقة هو الإحساس بالطمأنينة والتفاهم.

وأضافت أن الرجل الذي تتمنى الارتباط به يجب أن يكون مسؤولاً ويمكن الاعتماد عليه، ويقدّم الدعم في الأوقات الصعبة، مؤكدةً أن الشعور بالأمان هو الركيزة الأساسية لأي علاقة ناجحة، من دون وضع أي اعتبارات تتعلق بجنسية الشريك.

كما شددت ميرنا جميل على أن لعلاقتها المتينة بأسرتها دوراً محورياً في قراراتها المصيرية، لافتةً إلى أن موافقة العائلة وتوافقها مع الشريك المستقبلي شرط أساسي لا يمكن تجاوزه قبل الإقدام على أي خطوة جدّية.

وختمت بالإشارة إلى أن الانسجام بين شريك حياتها وأفراد أسرتها يُعدّ من أولوياتها، باعتباره عاملاً حاسماً في نجاح أي ارتباط مستقبلي.



