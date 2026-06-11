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دليلكِ لمكياج خفيف وثابت يواجه رطوبة الصيف والأجواء الحارة

Lebanon 24
11-06-2026 | 10:53
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دليلكِ لمكياج خفيف وثابت يواجه رطوبة الصيف والأجواء الحارة
دليلكِ لمكياج خفيف وثابت يواجه رطوبة الصيف والأجواء الحارة photos 0
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مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يغدو تعديل روتين التجميل ضرورة ملحة للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها؛ إذ إن المستحضرات الملائمة لأجواء الشتاء قد لا تمنح النتيجة ذاتها في الطقس الحار.

وللحصول على إطلالة طبيعية، مريحة، ومنتعشة تدوم طوال اليوم وتتحدى التعرّق والرطوبة، يُنصح باتباع الخطوات والقرارات الجمالية التالية:

التهيئة والبرايمر: ابدئي بروتينكِ باستخدام برايمر مرطّب؛ فهو يعمل على تهيئة البشرة بامتياز ويعزز من ثبات المستحضرات اللاحقة.
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بدائل كريم الأساس: استبدلي كريمات الأساس الثقيلة بتركيبات أخف وزناً وأكثر انتعاشاً، مثل "الـBB Cream" أو "الـSkin Tint"، لمنح البشرة تغطية صحية ومظهرًا طبيعياً غير مثقل.

المستحضرات الكريمية: يُفضّل التركيز على استخدام البلاشر (أحمر الخدود) والبرونزر بتركيبات كريمية، نظراً لقدرتها العالية على الثبات في الأجواء الحارة ومنح البشرة إشراقة حيوية ناعمة.

مكياج العيون والشفاه: اعتمدي ماسكارا مقاومة للماء لتفادي التلطخ الناتج عن الرطوبة، واختاري لأحمر الشفاه ألواناً ناعمة ذات تركيبات مرطّبة ولمسة لامعة تضفي مزيداً من الحيوية.

لمسة التثبيت الأخيرة: لا غنى عن الخطوة الأهم المتمثلة في رشّ بخاخ تثبيت المكياج (Setting Spray)، والذي يضمن الحفاظ على انتعاش الإطلالة وتماسكها لساعات طويلة مهما بلغت شدة الحرارة.
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