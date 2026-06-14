رحلة استثنائية عبر أوروبا.. امرأة تقطع 5 آلاف ميل دعماً للصحة النفسية

سجّلت ممرضة سابقة إنجازاً لافتاً بعد أن أصبحت أول امرأة تُكمل رحلة مشي منفردة عبر استمرت 11 شهراً، في مبادرة إنسانية هدفت إلى رفع الوعي بالصحة النفسية ودعم جهود الوقاية من الانتحار.

وخاضت كيت ، البالغة من العمر 30 عاماً، رحلة امتدت لنحو 5 آلاف ميل سيراً على الأقدام ضمن مشروعها «Stride Beyond Silence»، حيث انطلقت من منطقة نوردكاب في شمال في يوليو من العام الماضي، قبل أن تصل إلى غافدوس ، أقصى جنوب أوروبا، لتنهي رحلتها .

وخلال عبورها 13 دولة، حملت بيركس راية تذكارية تضم أسماء مئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الانتحار، في خطوة رمزية لتسليط الضوء على معاناة المتأثرين بقضايا الصحة النفسية.

وأكدت بيركس أن التجربة شكلت واحدة من أصعب مراحل حياتها، لكنها في الوقت نفسه كانت الأكثر إلهاماً، مشيرة إلى أن الدعم الذي تلقته من متابعين ورسائل التشجيع كان له دور كبير في مواصلة الرحلة.

وتأمل بيركس أن تساهم مبادرتها في جمع أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لصالح جمعيات خيرية معنية بالصحة النفسية، مؤكدة أن رحلتها حملت رسالة إنسانية تتجاوز الطابع الفردي نحو تعزيز التضامن والدعم المجتمعي.