تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

رحلة استثنائية عبر أوروبا.. امرأة تقطع 5 آلاف ميل دعماً للصحة النفسية

Lebanon 24
14-06-2026 | 23:00
A-
A+
رحلة استثنائية عبر أوروبا.. امرأة تقطع 5 آلاف ميل دعماً للصحة النفسية
رحلة استثنائية عبر أوروبا.. امرأة تقطع 5 آلاف ميل دعماً للصحة النفسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سجّلت ممرضة سابقة إنجازاً لافتاً بعد أن أصبحت أول امرأة تُكمل رحلة مشي منفردة عبر أوروبا استمرت 11 شهراً، في مبادرة إنسانية هدفت إلى رفع الوعي بالصحة النفسية ودعم جهود الوقاية من الانتحار.

وخاضت كيت بيركس، البالغة من العمر 30 عاماً، رحلة امتدت لنحو 5 آلاف ميل سيراً على الأقدام ضمن مشروعها «Stride Beyond Silence»، حيث انطلقت من منطقة نوردكاب في شمال النرويج في يوليو من العام الماضي، قبل أن تصل إلى جزيرة غافدوس اليونانية، أقصى جنوب أوروبا، لتنهي رحلتها يوم الأحد.

وخلال عبورها 13 دولة، حملت بيركس راية تذكارية تضم أسماء مئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الانتحار، في خطوة رمزية لتسليط الضوء على معاناة المتأثرين بقضايا الصحة النفسية.

وأكدت بيركس أن التجربة شكلت واحدة من أصعب مراحل حياتها، لكنها في الوقت نفسه كانت الأكثر إلهاماً، مشيرة إلى أن الدعم الذي تلقته من متابعين ورسائل التشجيع كان له دور كبير في مواصلة الرحلة.

وتأمل بيركس أن تساهم مبادرتها في جمع أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لصالح جمعيات خيرية معنية بالصحة النفسية، مؤكدة أن رحلتها حملت رسالة إنسانية تتجاوز الطابع الفردي نحو تعزيز التضامن والدعم المجتمعي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
14 طناً من المساعدات الطبية.. هبة أممية لوزارة الصحة لدعم 13,500 امرأة نازحة
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تنهي دعوى قضائية تتهمها بالإضرار بالصحة النفسية للطلاب
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إنطلاق منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية للسنة الثالثة على التوالي
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
5 آلاف شخص فقط يهيمنون على ربع ثروات ألمانيا
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24

اليونانية

يوم الأحد

النرويج

اليونان

أوروبا

يونان

جزيرة

ليونا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-06-15
Lebanon24
01:01 | 2026-06-15
Lebanon24
16:00 | 2026-06-14
Lebanon24
14:00 | 2026-06-14
Lebanon24
10:07 | 2026-06-14
Lebanon24
08:09 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24