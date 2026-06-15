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تصل إلى 5 ملايين دولار.. أزمة مالية كبرى تهدد مشروع ميغان ماركل

Lebanon 24
15-06-2026 | 23:00
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تصل إلى 5 ملايين دولار.. أزمة مالية كبرى تهدد مشروع ميغان ماركل
تصل إلى 5 ملايين دولار.. أزمة مالية كبرى تهدد مشروع ميغان ماركل photos 0
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أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن مشروع ميغان ماركل "As Ever" يواجه احتمال تسجيل خسائر قد تصل إلى 5 ملايين دولار، في حال عدم تصريف مخزون منتجاته قبل انتهاء فترة الصلاحية.

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وبحسب التقرير، فإن نهاية الصيف المقبل تُعد الموعد النهائي لبيع مجموعة من المنتجات، بينها المربى والشاي وعلب زينة الزهور، وإلا فإنها ستصبح غير صالحة للتسويق، ما يفرض ضغطًا ماليًا متزايدًا على الشركة.

وتُقدَّر الخسائر المحتملة من المربى وحده بنحو 5 ملايين دولار، مع إضافة قرابة مليون دولار لمنتجات الزينة.

وتعود جذور الأزمة إلى التوسع السريع في الإنتاج عقب النجاح الأولي للعلامة، إذ شهد إطلاقها في نيسان 2025 إقبالًا كبيرًا أدى إلى نفاد المنتجات خلال دقائق، ما دفع الشركة إلى رفع حجم الإنتاج بنحو عشرة أضعاف.

كما توسعت لاحقًا لتشمل منتجات إضافية مثل النبيذ الوردي الذي نفد سريعًا أيضًا، في ظل استمرار زيادة الإنتاج.

لكن تقارير إعلامية أشارت إلى وجود فائض كبير في المخزون، بعد خلل في الموقع الإلكتروني كشف عن مئات الآلاف من وحدات المربى غير المباعة، وسط حديث غير مؤكد عن توزيع جزء منها مجانًا.

في المقابل، تُظهر بيانات تحليل الويب تراجعًا في عدد زيارات الموقع من 246 ألفًا في كانون الاول إلى 178 ألفًا في نيسان، ما اعتبره محللون مؤشرًا على تراجع الزخم التسويقي.

 
 
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