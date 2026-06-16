إصابة نساء في نيوجيرسي بعد هجوم بمادة خطرة داخل سيارة

أُصيبت خمس نساء بجروح في ولاية نيوجيرسي بعد أن قام شخصان كانا يستقلان دراجة نارية صغيرة (سكوتر) بإلقاء “مادة حمضية” داخل سيارة الضحايا.

وتم نقل النساء إلى مستشفى في مدينة جيرسي، حيث تلقين العلاج من حروق جلدية، ولم تُعتبر إصاباتهن مهددة للحياة، بحسب ما أفاد به مسؤولون في المدينة.

وقال عمدة مدينة جيرسي، ، في بيان:"أفكاري مع المصابات في هذا الهجوم المروع، وأريد أن يعرف مجتمعنا أن مثل هذا العنف ضد النساء ليس له أي مكان في شوارعنا".

ويعتقد المحققون أن الهجوم كان مستهدفًا ومرتبطًا بمشاجرة سابقة بين مجموعة من الأشخاص، لكن لم يتم تفاصيل إضافية حول طبيعة الخلاف.

وتشير المعلومات إلى أن المادة التي تم إلقاؤها هي حمض الكبريتيك. وقد أفيد بأن جميع الضحايا في حالة مستقرة حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وتعمل شرطة ، من أجل القبض على الجناة.

ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن حمض الكبريتيك مادة سامة وعديمة اللون، وهي “مُسببة للتآكل للجلد والعينين والأغشية المخاطية”، ويمكن العثور عليها في بطاريات السيارات والمنظفات والأسمدة.

وقد يؤدي التعرض لحمض الكبريتيك إلى حروق شديدة وفقدان البصر. وينصح الخبراء الصحيون في حال ملامسة المادة للعينين بغسلهما بكميات كبيرة من الماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.