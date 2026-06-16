مسكّن شائع لآلام الدورة الشهرية… لكنه قد لا يكون الخيار الأفضل!

أفادت دراسة جديدة اعتمدت على بيانات مشتريات من متاجر في بأن كثيراً من النساء قد لا يستخدمن الخيار الأكثر فاعلية لتخفيف آلام الشهرية، حيث تبين أن “الباراسيتامول” هو المسكن الأكثر شراءً مع المنتجات النسائية، رغم أن "الإيبوبروفين" قد يكون أكثر فعالية في كثير من الحالات.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة PLoS Digital Health، والتي حللت نحو 211 مليون معاملة شراء تمت خلال عقد من الزمن بين عامي 2006 و2015، فإن نصف عمليات شراء منتجات الدورة الشهرية كانت مرتبطة بشراء مسكنات للألم.

وأظهرت النتائج أن نحو ثلثي هذه المسكنات كانت من نوع الباراسيتامول، في حين شكّل الإيبوبروفين حوالي الثلث فقط، رغم توصيات خبراء تشير إلى أن الإيبوبروفين قد يكون أفضل لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

وأوضح الباحثون أن الإيبوبروفين يعمل على تقليل إنتاج "البروستاغلاندينات"، وهي مواد كيميائية مسؤولة عن تقلص عضلات الرحم المسببة للألم، بينما يعمل الباراسيتامول بشكل أساسي على الدماغ لتخفيف إشارات الألم.

وأشار الخبراء إلى أن انتشار استخدام الباراسيتامول قد يعود إلى كونه أكثر شهرة وسهولة في الاستخدام، في حين أن هناك حاجة إلى زيادة التوعية حول الخيارات الأكثر فعالية لعلاج آلام الدورة الشهرية.