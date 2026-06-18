تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

لصاحبات البشرة الدهنية والناضجة.. نصائح لاختيار السيروم وتجنب تهيج الوجه

Lebanon 24
18-06-2026 | 07:28
A-
A+
لصاحبات البشرة الدهنية والناضجة.. نصائح لاختيار السيروم وتجنب تهيج الوجه
لصاحبات البشرة الدهنية والناضجة.. نصائح لاختيار السيروم وتجنب تهيج الوجه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتطلب اختيار السيروم المثالي فهماً دقيقاً لنوع البشرة والمكونات النشطة التي تلبي احتياجاتها وتعالج مشاكلها بفعالية، وذلك وفقاً للآتي:

البشرة الجافة
إذا كنتِ تعانين من الجفاف، فإن بشرتكِ تحتاج إلى ترطيب عميق وطويل الأمد. يُعد السيروم الغني بـ "حمض الهيالورونيك" الخيار الأمثل، إذ يمتلك قدرة فائقة على جذب جزيئات الماء وحبس الرطوبة داخل خلايا البشرة، مما يمنحها ملمساً ناعماً ومظهراً نضراً وممتلئاً.
Advertisement

البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب
تتطلب هذه البشرة مكونات خفيفة تعمل على تنظيم إفراز الدهون وتطهير المسام منعاً لظهور البثور. يمثل السيروم الذي يحتوي على "حمض الساليسيليك" (BHA) أو "النياسيناميد" الحل الأنسب، حيث يساهم في تقليل اللمعان المفرط، وتصغير المسام الواسعة، ومكافحة الالتهابات والشوائب.

البشرة الباهتة والتي تعاني من التصبغات
لإعادة الحيوية والنضارة للبشرة التي تعاني من البقع الداكنة أو التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس، يُعتبر سيروم "فيتامين سي" المكون السحري. فهو يعمل كمضاد قوي للأكسدة، ويساعد في تفتيح لون البشرة وتوحيده، فضلاً عن تحفيز إشراقتها الطبيعية وحمايتها من العوامل البيئية الضارة.

البشرة الناضجة ومكافحة الشيخوخة
بهدف تخفيف الخطوط الدقيقة والتجاعيد والحفاظ على مرونة الجلد، يُنصح باختيار السيروم الغني بـ "الريتينول" أو "الببتيدات". تساعد هذه المكونات في تسريع عملية تجدد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي، مما يعيد للبشرة شبابها ومظهرها المشدود.

نصائح عامة للاستخدام الصحيح
لتحقيق أقصى استفادة وتجنب أي تهيج، يُفضل دائماً إجراء اختبار الحساسية عبر تطبيق كمية صغيرة من السيروم على جزء محدود من الرقبة أو اليد قبل وضعه على كامل الوجه. كما يجب الالتزام بالترتيب الصحيح للعناية بالبشرة، بحيث يُوضع السيروم بعد تنظيف الوجه جيداً واستخدام التونر، ويُترك لتمتصه البشرة تماماً قبل تطبيق كريم الترطيب.
مواضيع ذات صلة
نصائح لاختيار ألوان تزيد من جاذبيتك الطبيعية
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 16:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح طبية لتجنب أضرار مكيف الهواء في الحر
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 16:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الرجيم لدى النساء...الخلايا الدهنية تفسّر صعوبة ثبات الوزن
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 16:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لاختيار وسادة مريحة للنوم.. اليكم هذه النصائح
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 16:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

إذا كنت

التزام

التون

ريتين

هنية

كولا

ساسي

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-06-18
Lebanon24
04:49 | 2026-06-18
Lebanon24
01:55 | 2026-06-18
Lebanon24
23:00 | 2026-06-17
Lebanon24
16:00 | 2026-06-17
Lebanon24
14:19 | 2026-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24