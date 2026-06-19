حمية البحر المتوسط تحسّن الصحة النفسية

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من في سالونيك باليونان، ونُشرت في مجلة "Nutrients"، أن اتباع قد يسهم في الحد من أعراض القلق لدى المراهقين، لا سيما القلق المرتبط بالرهاب الاجتماعي والخوف من الانفصال.

وتُعرف حمية البحر المتوسط بأنها نمط غذائي يعتمد على الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت والأسماك، مع الحد من الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة.

وأشار الباحثون إلى أن المراهقين الذين التزموا بهذا أظهروا مستويات أقل من القلق والمشكلات السلوكية مقارنة بغيرهم، كما تبين أن أبناء الأمهات اللواتي اتبعن الحمية نفسها خلال فترة الحمل كانوا أقل عرضة للإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب في مرحلة المراهقة.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة نظراً لأن مرحلة المراهقة تُعد فترة حساسة تشهد تغيرات جسدية ونفسية واجتماعية متسارعة، ما يزيد من احتمالات التعرض للضغوط النفسية واضطرابات القلق التي قد تمتد آثارها إلى مراحل لاحقة من الحياة.

واعتمدت الدراسة على متابعة 86 مراهقاً بمتوسط عمر يقارب 12 عاماً، حيث جرى تقييم أنظمتهم الغذائية وصحتهم النفسية من خلال استبيانات متخصصة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر في النتائج، مثل العمر والجنس والنشاط البدني والنوم والوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

وأظهرت النتائج أن الالتزام بحمية البحر المتوسط ارتبط بانخفاض واضح في أعراض القلق والاكتئاب والرهاب الاجتماعي، حتى مع تسجيل المشاركين مستويات متوسطة فقط من الالتزام بالنظام الغذائي، ما يشير إلى أن الالتزام الأكبر قد يحقق فوائد نفسية إضافية.

ويرى الباحثون أن هذه التأثيرات الإيجابية تعود إلى احتواء الحمية على عناصر غذائية مضادة للالتهابات وغنية بالأحماض الدهنية الصحية ومضادات الأكسدة، والتي تدعم صحة الدماغ وتحافظ على كفاءة الخلايا العصبية. كما تعزز هذه الحمية ما يُعرف بمحور الأمعاء والدماغ، وهو الرابط الحيوي بين النظام الغذائي والصحة النفسية.

وخلصت الدراسة إلى أن تبني عادات غذائية صحية لا ينعكس فقط على الصحة الجسدية، بل قد يلعب دوراً مهماً في دعم الصحة النفسية للمراهقين، كما أكدت أهمية التغذية السليمة للأمهات خلال الحمل لما لها من آثار طويلة الأمد على صحة الأبناء النفسية.