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المرأة

ممثلة هوليوودية تكشف تفاصيل مؤلمة من طفولتها

Lebanon 24
19-06-2026 | 10:30
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ممثلة هوليوودية تكشف تفاصيل مؤلمة من طفولتها
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كشفت الممثلة العالمية أنيا تايلور-جوي عن تفاصيل مؤلمة من سنوات دراستها في لندن، قبل انطلاقتها نحو الشهرة في هوليوود، متحدثة عن تعرضها للتنمر وصعوبات في الاندماج خلال طفولتها.

وفي مقابلة مع مجلة «هوليوود ريبورتر»، أوضحت الممثلة البالغة من العمر 30 عاماً أنها عانت من العزلة خلال دراستها في مدرسة Queen’s Gate الخاصة في لندن، بعد انتقالها من بوينس آيرس إلى العاصمة البريطانية وهي في السادسة من عمرها.

وقالت أنيا إنها تلقت تعليقات قاسية من بعض زملائها في المدرسة بشأن مظهرها، مشيرة إلى أنهم أخبروها بأنها "ليست جميلة"، ما زاد من شعورها بالانعزال وصعوبة التأقلم.

ورغم تلك التجارب الصعبة، تمكنت أنيا تايلور-جوي لاحقاً من شق طريقها في عالم التمثيل، لتصبح واحدة من أبرز نجمات هوليوود في السنوات الأخيرة.

وقد اشتهرت بأعمال بارزة من بينها مسلسل «The Queen’s Gambit» على نتفليكس، وأفلام مثل «The Witch» و«Split» و«Dune: Part Two» و«Furiosa: A Mad Max Saga».

وبدأت مسيرتها الفنية بشكل غير متوقع عندما اكتشفها أحد عارضي الأزياء في منطقة هارودز خلال فترة مراهقتها، قبل أن تتجه لاحقاً إلى عالم التمثيل.

ومن المقرر أن تظهر قريباً في مسلسل جديد بعنوان «Lucky» على منصة Apple TV+.

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