باربرا سترايسند تفاجئ الجمهور بظهور نادر مع آن هاثاواي الحامل

شاركت النجمة في ظهور نادر خلال احتفالها بخبر حمل الممثلة آن هاثاواي، حيث وجّهت لها تهنئة خاصة عبر إنستغرام بمناسبة انتظار طفلها الثالث.

ونشرت سترايسند صورة تجمعها بهاثاواي، ظهرت فيها وهي تضع يدها على بطنها، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر .

وكانت هاثاواي قد أعلنت مؤخراً عن حملها الثالث عبر منشور على إنستغرام، ظهرت فيه وهي تحتضن بطنها، معلنة خبر انتظار مولود جديد.

وتُعد هاثاواي من أبرز نجمات ، وهي متزوجة من وأم لطفلين، فيما حظي إعلان حملها باهتمام واسع من الجمهور والإعلام.