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المرأة

من الوراثة إلى الأدوية.. أسباب شائعة لتساقط الشعر

Lebanon 24
20-06-2026 | 16:00
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من الوراثة إلى الأدوية.. أسباب شائعة لتساقط الشعر
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يعاني كثير من الأشخاص من تساقط الشعر بدرجات متفاوتة خلال حياتهم، وغالباً ما يبدأ ظهوره في مرحلة البلوغ، إلا أنه قد يظهر أحياناً في سن المراهقة، وهو ما قد يكون أكثر تأثيراً على الحالة النفسية والثقة بالنفس لدى الشباب.

وبحسب ما أورده موقع “هيلث لاين” المتخصص في الصحة، فإن أسباب تساقط الشعر لدى المراهقين متعددة، أبرزها العوامل الوراثية، مثل الثعلبة الأندروجينية المعروفة بالصلع الذكوري أو الأنثوي، والتي تظهر بنمط تدريجي يمكن التنبؤ به، حيث يبدأ بانحسار خط الشعر لدى الرجال أو ترقق الشعر عند النساء.

كما تُعد الثعلبة البقعية من الأسباب الشائعة، وهي مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه جهاز المناعة بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تساقط الشعر في فروة الرأس أو الحواجب أو الرموش أو مناطق أخرى من الجسم، وغالباً ما تظهر في سن مبكرة.

ومن الأسباب أيضاً سوء التغذية الناتج عن نقص العناصر الغذائية الأساسية أو اضطرابات الأكل، مثل نقص الحديد والزنك والفيتامينات المختلفة، ما ينعكس سلباً على صحة الشعر وكثافته.

وتلعب اضطرابات الغدة الدرقية دوراً مهماً كذلك، إذ يمكن أن يؤدي خلل إفراز الهرمونات إلى ترقق الشعر بشكل عام، مع إمكانية تحسن الحالة بعد تلقي العلاج المناسب.

كما يُعد الذئبة الحمراء أحد الأمراض المناعية التي قد تسبب تساقط الشعر، إلى جانب متلازمة تكيس المبايض لدى النساء، والتي ترتبط بارتفاع الهرمونات الذكرية وتؤدي إلى اضطرابات هرمونية وتساقط الشعر.

إضافة إلى ذلك، قد تسبب بعض الأدوية والعلاجات الطبية مثل أدوية الاكتئاب، ومضادات التجلط، والعلاج الكيميائي، تساقط الشعر كأثر جانبي.

ولا يُستبعد أيضاً تأثير العوامل الخارجية مثل الصبغات والعلاجات الكيميائية المتكررة، أو التعرض المفرط للحرارة والكلور، والتي قد تُضعف الشعر وتزيد من تقصفه، رغم أن هذه الحالات غالباً ما تكون مؤقتة ويعود الشعر للنمو بعد التوقف عن المسبب.

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