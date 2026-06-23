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المرأة

إطلالة لافتة لإليسا في حفلها بالمسرح الملكي بالرباط

Lebanon 24
23-06-2026 | 03:10
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إطلالة لافتة لإليسا في حفلها بالمسرح الملكي بالرباط
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خطفت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حفلها الأخير على المسرح الملكي في العاصمة المغربية الرباط، حيث قدّمت مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري كبير.

وتألقت إليسا بإطلالة لافتة ارتدت فيها فستاناً فضياً لامعاً من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران، جاء بقصة سترابلس ضيقة تُبرز القوام مع تفاصيل مرصعة بالترتر والكريستال التي منحت الإطلالة بريقاً واضحاً تحت الأضواء، إلى جانب فتحة جانبية عالية أضافت لمسة جريئة وأنيقة في آن واحد.

وأكملت الفنانة إطلالتها بمجوهرات ماسية ناعمة اعتمدت فيها أسلوباً بسيطاً، شملت سواراً رفيعاً وخواتم أنيقة من الذهب الأبيض والألماس، بما يتماشى مع فخامة الفستان دون مبالغة.

كما اختارت مكياجاً برونزياً دافئاً يبرز ملامحها مع ألوان ترابية للعينين وشفاه نيود هادئة، فيما اعتمدت تسريحة شعر منسدل بأسلوب طبيعي يعزز الطابع الأنثوي للإطلالة.

وشاركت إليسا جمهورها عبر "إنستغرام" صوراً من الحفل، عبّرت من خلالها عن امتنانها للحضور والجمهور، في وقت حظيت فيه الإطلالة بإشادة واسعة على مواقع التواصل، حيث اعتبرها كثيرون من أجمل إطلالاتها خلال عام 2026.

فنياً، تواصل إليسا نشاطها الغنائي في الحفلات والمهرجانات داخل العالم العربي وأوروبا، إلى جانب تحضيرها لألبوم جديد من المتوقع طرحه قريباً عبر المنصات الرقمية.

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