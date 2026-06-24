تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

كيف تهتم المرأة بجمالها؟

Lebanon 24
24-06-2026 | 10:46
A-
A+
كيف تهتم المرأة بجمالها؟
كيف تهتم المرأة بجمالها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعدّ الاهتمام بالجمال جزءاً من العناية بالنفس والصحة العامة، ولا يقتصر على المظهر الخارجي فقط، بل يشمل أيضاً الصحة الجسدية والنفسية. فالجمال الحقيقي يبدأ من الداخل وينعكس على المظهر والثقة بالنفس.

تحرص المرأة على العناية ببشرتها من خلال تنظيفها يومياً، واستخدام المنتجات المناسبة لنوع البشرة، بالإضافة إلى الترطيب المنتظم وحماية الجلد من أشعة الشمس. كما أن شرب كميات كافية من الماء يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها.
Advertisement

ويُعتبر النظام الغذائي الصحي من أهم عوامل الجمال، إذ يساهم تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن في تعزيز صحة البشرة والشعر والأظافر. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين اللياقة البدنية والمظهر العام.

أما العناية بالشعر، فتشمل تنظيفه واستخدام المستحضرات المناسبة له، والحرص على تغذيته وحمايته من العوامل التي قد تؤدي إلى تلفه. كذلك تهتم المرأة بأناقتها واختيار الملابس التي تناسب شخصيتها وتعكس ذوقها الخاص.

ولا يقل الاهتمام بالصحة النفسية أهمية عن العناية الخارجية، فالحصول على قسط كافٍ من النوم، والابتعاد عن التوتر، وممارسة الأنشطة التي تبعث على الراحة والسعادة، كلها عوامل تسهم في إبراز الجمال الطبيعي وتعزيز الثقة بالنفس.

في النهاية، يبقى الجمال الحقيقي مزيجاً من العناية بالجسد والعقل والروح، وهو ما يمنح المرأة إشراقة دائمة وحضوراً مميزاً.
مواضيع ذات صلة
نصائح صحية ونفسية لتعزيز اهتمام المرأة بنفسها
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرأة العاملة: خطوات بسيطة لتنسيق الحواجب وإبراز جمال العين بأقل جهد
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
روتين العناية بالشعر.. أسرار الجمال الطبيعي للمرأة
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وUNDP لتعزيز تمكين النساء والمساواة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

المعادن

الرياض

الدورة

جمال ا

الملا

سعادة

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-06-24
Lebanon24
07:15 | 2026-06-24
Lebanon24
04:53 | 2026-06-24
Lebanon24
23:59 | 2026-06-23
Lebanon24
16:03 | 2026-06-23
Lebanon24
10:00 | 2026-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24