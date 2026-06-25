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المرأة

كيف تهتم المرأة بشعرها؟

Lebanon 24
25-06-2026 | 09:52
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كيف تهتم المرأة بشعرها؟
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يُعتبر الشعر من أهم عناصر الجمال لدى المرأة، لذلك تحتاج العناية به إلى روتين منتظم للحفاظ على صحته ولمعانه وقوته.

تبدأ العناية بالشعر من اختيار الشامبو المناسب لنوع الشعر، سواء كان جافًا أو دهنيًا أو عاديًا، مع تجنب الإفراط في غسل الشعر حتى لا يفقد زيوته الطبيعية. كما يُنصح باستخدام بلسم مرطب بعد الغسل لتسهيل التصفيف وتقليل التقصف.

ويلعب التغذية السليمة دورًا أساسيًا في صحة الشعر، إذ تساعد الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات مثل الحديد والزنك وفيتامين B على تعزيز نمو الشعر وتقويته من الجذور.
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كما يُفضل تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية مثل المجفف والمكواة، لأنها تؤدي إلى ضعف الشعر وتلفه مع الوقت، مع ضرورة استخدام منتجات حماية قبل التعرض للحرارة.

ولا تقل العناية بفروة الرأس أهمية عن الشعر نفسه، إذ يساعد تدليكها بانتظام على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر.

في النهاية، تعتمد العناية بالشعر على روتين بسيط ومتوازن يجمع بين النظافة الجيدة، والتغذية الصحية، وتجنب العادات الضارة للحفاظ على شعر قوي ولامع.
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