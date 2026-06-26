أقنعة الذهب تسيطر على عالم التجميل

كشفت تقارير متخصصة في عالم التجميل أن علاجات عيار 24 قيراطاً باتت من أبرز الاتجاهات الجمالية التي تعتمدها نجمات وعارضات الأزياء العالميات للحصول على إشراقة فورية للبشرة، رغم تكلفتها المرتفعة وتوافرها حصراً في عيادات تجميل فاخرة.

وبحسب التقارير، فإن نجمات مثل وجيجي حديد يستخدمن أقنعة الذهب ضمن روتين العناية بالبشرة، سواء قبل المناسبات الكبرى أو خلف كواليس عروض الأزياء، بهدف تعزيز النضارة ومنح البشرة مظهراً أكثر توهجاً تحت الإضاءة القوية.

كما تلجأ بعض النجمات، من بينهن كاميلا بيل، إلى هذا النوع من العلاجات تحت إشراف خبراء تجميل عالميين، حيث يُستخدم كإجراء مكثف للمساعدة في تقليل آثار الإرهاق الناتج عن السفر وساعات التصوير الطويلة.

وتتضمن جلسات علاج الذهب خطوات دقيقة تبدأ بتنظيف البشرة وتقشيرها، ثم تطبيق سيروم مرطب غني بحمض الهيالورونيك، قبل وضع رقائق الذهب على الوجه باستخدام أدوات خاصة، يليها تدليك يساعد على تعزيز امتصاص المكونات ومنح البشرة مظهراً أكثر إشراقاً.

ووفق خبراء التجميل، يُعتقد أن الذهب يمتلك خصائص تساعد على تهدئة الالتهابات وتنشيط الدموية وتحفيز مرونة البشرة، ما يمنح الوجه مظهراً أكثر حيوية وتوهجاً.

في المقابل، يشير مختصون إلى إمكانية الحصول على نتائج تجميلية مشابهة بوسائل طبيعية داخل المنزل، أبرزها استخدام قناع الكركم مع العسل وحليب اللوز، والذي يساعد على تحسين نضارة البشرة ومنحها إشراقة طبيعية بتكلفة منخفضة.