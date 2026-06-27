تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

صبا مبارك: كنت أمشي على الجدران وأعاني من فرط الحركة

Lebanon 24
27-06-2026 | 09:10
A-
A+
صبا مبارك: كنت أمشي على الجدران وأعاني من فرط الحركة
صبا مبارك: كنت أمشي على الجدران وأعاني من فرط الحركة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثارت الفنانة الأردنية صبا مبارك حالة من الجدل بشأن طفولتها، حين أشارت إلى أنها كانت تعاني من فرط الحركة وتشتت الانتباه حتى أنها كانت "تمشي على الجدران" وهي صغيرة.
Advertisement

وانقسمت التعليقات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى أنها كانت تتحدث بشكل مجازي وبين من يؤكد على أنها روت تفاصيل صعبة ونادرة حول تلك المرحلة العمرية المليئة بطاقة لم تستطع ترشيدها، ما يجعل أي شيء ممكنًا.

وقالت مبارك خلال تصريحات تليفزيونية، إنها كانت تتمتع بطاقة غير طبيعية منذ الصغر، وهو ما كان يرهق والدتها بشكل كبير. 

وأضافت قائلة: "كنت أسير على الجدران ولا أعرف السكون ولا أستطيع أن أجلس في هدوء، وإذا كان حولي أشخاص فيجب أن أتدخل فيما يفعلونه".

ولفتت إلى أن حالتها لم تقتصر على فرط الحركة فقط، بل كانت تتعرض أيضًا لنوبات تشنج أثناء وجودها في المدرسة، الأمر الذي دفع الأطباء في ذلك الوقت إلى وصف أدوية مهدئة لها، إلا أن والدتها رفضت استمرارها في تناولها، مفضلة البحث عن وسائل أخرى للتعامل مع حالتها.

وأوضحت أنه مع تقدمها في العمر بدأت أعراض فرط الحركة في التراجع تدريجيًا، لكن في المقابل ظهرت لديها أعراض تشتت الانتباه بصورة أكبر، إلى جانب إصابتها بالاكتئاب، وهو ما جعلها تميل إلى العزلة وتتأثر بشكل ملحوظ بالأصوات المرتفعة والضوضاء. 
وأشارت إلى أنها خضعت على مدار سنوات لعدد من التشخيصات الطبية، قبل أن يؤكد لها الأطباء أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من اضطراب تشتت الانتباه، لافتة إلى أنها تأثرت بشدة عند بدء العلاج، حتى أنها بكت لأول مرة بعد تناول الدواء، لما شعرت به من اختلاف في حالتها.

وأكدت أن ممارستها للأشياء التي تحبها تساعدها على زيادة التركيز وتحسين حالتها بشكل واضح، مشددة على أن العلاج الدوائي وحده لا يكفي، وأن الدعم النفسي والمتابعة المستمرة مع المختصين يمثلان جزءًا أساسيًا من رحلة التعافي والتعايش مع الحالة.
مواضيع ذات صلة
الحركة سجلت صفر في المئة.. قطاع في لبنان يُعاني من شللٍ تام
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 20:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعاني من السواد تحت الأظافر؟ إليك طرق الحل
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 20:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: صور جوية تظهر أن إيران تعاني من ضغط كبير في مرافق تخزين النفط بسبب الحصار
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 20:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تؤكد استخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز أوريشنيك على أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 20:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24

صبا مبارك

في تناوله

الأردني

الأردن

العمري

التركي

الترك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:33 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:57 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:33 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-06-27
Lebanon24
04:03 | 2026-06-27
Lebanon24
00:33 | 2026-06-27
Lebanon24
23:00 | 2026-06-26
Lebanon24
15:57 | 2026-06-26
Lebanon24
12:54 | 2026-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24