6 مشروبات تعزز نضارة البشرة

لا تعتمد العناية بالبشرة على استخدام مستحضرات التجميل وحدها، بل تبدأ أيضًا من ، إذ يمكن لبعض المشروبات أن تسهم في ترطيب الجلد وتعزيز نضارته بفضل احتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. ووفقًا لموقع "Verywell Health"، فإن إدراج بعض المشروبات الصحية ضمن قد يدعم صحة البشرة ويحد من علامات التقدم في السن.

1- ماء الليمون



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يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في دعم صحة البشرة، ويُعد ماء الليمون خيارًا جيدًا لذلك، كما يمد الجسم بفيتامين "سي" الذي يلعب دورًا في إنتاج الكولاجين، البروتين المسؤول عن مرونة الجلد. وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يحسن مظهر البشرة، إلا أن الأدلة لا تزال غير كافية لتأكيد تأثير الكمية الموجودة في ماء الليمون وحدها.

2- الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بغناه بمضادات الأكسدة، خاصة مركبات "الكاتيكين"، التي قد تساعد في تقليل الالتهابات وحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. كما تشير أبحاث إلى أن تناوله بانتظام قد يخفف من مظاهر الشيخوخة، وقد يكون مفيدًا أيضًا لمن يعانون من أمراض جلدية مثل الإكزيما والصدفية.

3- مرق العظام

يُعرف مرق العظام باحتوائه على الكولاجين، الذي يسهم في الحفاظ على مرونة البشرة وترطيبها. وتوضح بعض الدراسات أن زيادة استهلاك الكولاجين قد تساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفوائد.

4- ماء جوز

يحتوي ماء جوز الهند على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، إضافة إلى مضادات أكسدة ومواد ذات خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات. وتشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يساعد في تقليل حب الشباب وتحسين ترطيب البشرة، سواء عند تناوله أو استخدامه موضعيًا.

5- شاي النعناع

يمتلك شاي النعناع خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، ما قد يساعد في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل نمو البكتيريا المرتبطة بظهور حب الشباب، ليكون خيارًا مناسبًا لدعم صحة الجلد.

6- عصير الجزر



يعد عصير الجزر مصدرًا غنيًا بفيتامين "أ" وبيتا كاروتين، إلى جانب فيتاميني "سي" و"هـ"، وهي عناصر تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين، وحماية البشرة من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وقد تسهم في تحسين مظهر الجلد وتسريع التئام الجروح وتقليل التجاعيد.