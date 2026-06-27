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المرأة

طرق سريعة للتخلّص من الرؤوس السوداء خلال دقائق

Lebanon 24
27-06-2026 | 23:00
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طرق سريعة للتخلّص من الرؤوس السوداء خلال دقائق
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تُعتبر الرؤوس السوداء من أكثر مشاكل البشرة شيوعًا، وتنتج عن انسداد المسام بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، ثم تأكسدها عند تعرضها للهواء، ما يؤدي إلى ظهور نقاط داكنة خصوصًا في منطقة الأنف والوجه.

وتشير نصائح العناية بالبشرة إلى وجود حلول منزلية سريعة يمكن أن تساعد في تحسين المظهر خلال دقائق، أبرزها استخدام البخار لفتح المسام وتنظيفها بعمق، بالإضافة إلى لاصقات الأنف التي تعمل على إزالة الأوساخ المتراكمة على سطح البشرة.

كما يمكن الاستعانة ببعض الأقنعة الطبيعية مثل الطين وبياض البيض والعسل، والتي تساعد على امتصاص الدهون وتنقية البشرة ومنحها مظهرًا أكثر صفاءً. كذلك تساهم بعض المستحضرات التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو الريتينول في تنظيف المسام وتقليل تراكم الشوائب عند استخدامها بانتظام.

ورغم أن هذه الطرق قد تعطي نتائج سريعة وموقتة، إلا أنها لا تُعد حلًا جذريًا، إذ يُنصح بالالتزام بروتين يومي للعناية بالبشرة يشمل التنظيف الجيد وإزالة المكياج قبل النوم واستخدام منتجات مناسبة للحفاظ على بشرة صحية ونقية.

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