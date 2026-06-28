حنان سليمان تكشف سبب عدم زواجها مجدداً

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وتحدثت حنان، خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر قناة CBC، عن المرحلة التي أعقبت وفاة زوجها عام 1999، موضحة أن المسؤوليات التي واجهتها حينها جعلتها تركز بشكل كامل على أسرتها.وقالت إن رحيل زوجها وضعها أمام أعباء كبيرة، خصوصاً في رعاية نجلها يحيى، إلى جانب اهتمامها بوالدتها الراحلة التي كانت تحتاج إلى متابعة دائمة.وأشارت إلى أن تلك الظروف لم تترك لها مساحة حقيقية للتفكير في الارتباط من جديد.وأضافت أنها بطبيعتها تميل إلى تحمل المسؤولية، ولذلك وضعت احتياجات أسرتها في مقدمة أولوياتها طوال السنوات الماضية.ولفتت إلى أنها لم تجد الشخص الذي تشعر معه بأن وجوده سيضيف إلى حياتها ويشاركها الالتزامات التي كانت تتحملها.وأكدت حنان سليمان أنها لم ترفض فكرة الزواج نفسها، لكن طبيعة المرحلة التي مرت بها والظروف التي عاشتها فرضت عليها نمط حياة مختلفاً، أصبح فيه الاهتمام بعائلتها هو الأساس.وتُعد حنان سليمان من الفنانات صاحبات الحضور البارز في الدراما والسينما ، إذ قدمت خلال مسيرتها أعمالاً عديدة تركت أثراً لدى الجمهور، مع حرصها على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء.