بالصور.. أحلام تحتفل بتخرج ابنتها

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وشاركت أحلام جمهورها عبر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت لحظات الاحتفال، حيث ظهرت الأسرة وهي تحتفي بهذا الإنجاز الأكاديمي المميز.وتلقت أحلام وابنتها فاطمة عدداً كبيراً من رسائل التهنئة من الجمهور والمتابعين، الذين تمنوا للخريجة مزيداً من النجاح في المرحلة المقبلة.من جانبه، عبّر مبارك الهاجري عن فخره الكبير بابنته، مؤكداً أن يوم تخرجها يمثل محطة مهمة في حياة الأسرة.ونشر الهاجري رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل، هنأ فيها فاطمة، مشيداً بإصرارها واجتهادها طوال سنوات الدراسة، ومعتبراً أن هذا النجاح ثمرة المثابرة والعمل.بدورها، لم تُخفِ أحلام سعادتها بهذه المناسبة، إذ نشرت رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن فخرها بابنتها، وأرفقتها بصور جمعتهما خلال الاحتفال.وأظهرت الصور تفاصيل الحفل الذي أُقيم داخل منزل الأسرة، حيث زُيّن المكان بديكورات خاصة بالتخرج، إلى جانب حملت عبارات تهنئة لفاطمة.وحظيت المناسبة بتفاعل واسع من متابعي أحلام، الذين أشادوا بتفوق ابنتها وبالأجواء العائلية الدافئة التي رافقت الاحتفال.ويأتي احتفال أحلام بتخرج ابنتها ضمن حرصها على مشاركة جمهورها أبرز العائلية، إلى جانب نشاطها الفني وحضورها الدائم على مواقع التواصل.