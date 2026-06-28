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المرأة

بالصور.. أحلام تحتفل بتخرج ابنتها

Lebanon 24
28-06-2026 | 02:32
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بالصور.. أحلام تحتفل بتخرج ابنتها
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احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام، برفقة زوجها مبارك الهاجري، بتخرج ابنتهما فاطمة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، في أجواء عائلية غلبت عليها مشاعر الفخر والفرح.
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وشاركت أحلام جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت لحظات الاحتفال، حيث ظهرت الأسرة وهي تحتفي بهذا الإنجاز الأكاديمي المميز.
الفنانة أحلام تحتفل بتخرج ابنتها فاطمة.. ماذا قال مبارك <a class='entities-links' href='/entity/3223607630/الهاجري/ar/1?utm_term=PublicFigures-الهاجري&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الهاجري&id=356538&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=الهاجري؟ - صورة 2" style="width: 100%; height: 100%;" />

وتلقت أحلام وابنتها فاطمة عدداً كبيراً من رسائل التهنئة من الجمهور والمتابعين، الذين تمنوا للخريجة مزيداً من النجاح في المرحلة المقبلة.

من جانبه، عبّر مبارك الهاجري عن فخره الكبير بابنته، مؤكداً أن يوم تخرجها يمثل محطة مهمة في حياة الأسرة.

ونشر الهاجري رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل، هنأ فيها فاطمة، مشيداً بإصرارها واجتهادها طوال سنوات الدراسة، ومعتبراً أن هذا النجاح ثمرة المثابرة والعمل.

بدورها، لم تُخفِ أحلام سعادتها بهذه المناسبة، إذ نشرت رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن فخرها بابنتها، وأرفقتها بصور جمعتهما خلال الاحتفال.
الفنانة أحلام تحتفل بتخرج ابنتها فاطمة.. ماذا قال مبارك الهاجري؟ - صورة 1


وأظهرت الصور تفاصيل الحفل الذي أُقيم داخل منزل الأسرة، حيث زُيّن المكان بديكورات خاصة بالتخرج، إلى جانب قوالب حلوى حملت عبارات تهنئة لفاطمة.

وحظيت المناسبة بتفاعل واسع من متابعي أحلام، الذين أشادوا بتفوق ابنتها وبالأجواء العائلية الدافئة التي رافقت الاحتفال.

ويأتي احتفال أحلام بتخرج ابنتها ضمن حرصها على مشاركة جمهورها أبرز المحطات العائلية، إلى جانب نشاطها الفني وحضورها الدائم على مواقع التواصل.
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