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احذري مشاركة مكياجكِ مع الآخرين.. مخاطر صحية تهدد بشرتكِ!

Lebanon 24
29-06-2026 | 23:00
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احذري مشاركة مكياجكِ مع الآخرين.. مخاطر صحية تهدد بشرتكِ!
احذري مشاركة مكياجكِ مع الآخرين.. مخاطر صحية تهدد بشرتكِ! photos 0
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حذرت تقارير طبية متخصصة من العادات الشائعة بين النساء المتمثلة في مشاركة مستحضرات التجميل وأدوات المكياج مع الصديقات أو الأقارب، مؤكدةً أن هذا السلوك العفوي يحمل مخاطر صحية كبيرة على البشرة والعينين والشفاه نتيجة انتقال البكتيريا والفيروسات.

وأوضح الخبراء أن استخدام أدوات مكياج مشتركة يؤدي إلى أضرار صحية مباشرة، أبرزها:

التهابات العيون: تُعد ماسكارا وقلم الكحل من أكثر الأدوات ناقلية للبكتيريا، ومشاركتها قد تسبب التهاب ملتحمة العين (العين الوردية) ونقل العدوى البصرية سريعة الانتشار.
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بثور وحب الشباب: تنتقل الزيوت، الخلايا الميتة، والبكتيريا المسببة لحب الشباب من بشرة إلى أخرى عبر فرش المكياج والإسفنجات، مما يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور البثور.

قرحة الشفاه (الهربس): يتسبب تشارك أحمر الشفاه أو مرطب الشفاه في نقل فيروس "الهربس البسيط" المسؤول عن ظهور القروح المؤلمة حول الفم، حتى وإن لم تكن الأعراض ظاهرة على الشخص الآخر.

وللحفاظ على سلامة البشرة، شدد المتخصصون على ضرورة التعامل مع مستحضرات التجميل كأدوات شخصية للغاية لا تقبل المشاركة، مع الحرص على غسل الفرش والإسفنجات وتعقيمها بشكل دوري، والتخلص من المنتجات فور انتهاء صلاحيتها أو تغير رائحتها وقوامها.
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