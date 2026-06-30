الشفاه الناعمة تتصدر صيحات الجمال

تشهد صيحات المكياج تطورًا مستمرًا، ويبرز هذا الموسم اتجاه جديد يعتمد على إبراز الجمال الطبيعي من خلال الشفاه أو ما يُعرف بالشفاه الضبابية، والتي بدأت تحل محل موضة تحديد الشفاه بخطوط حادة وواضحة.

وترتكز هذه الصيحة على منح الشفاه مظهرًا أكثر نعومة وعفوية، عبر توزيع لون أحمر الشفاه بتدرج يبدأ من منتصف الشفاه ويتلاشى تدريجيًا نحو الأطراف، ما يمنحها مظهرًا ممتلئًا وطبيعيًا دون الحاجة إلى تحديد بارز.

وللحصول على هذه الإطلالة، يُنصح أولًا بتقشير الشفاه وترطيبها جيدًا، ثم استخدام كمية خفيفة من كريم الأساس أو الكونسيلر لتخفيف حدود الشفاه الطبيعية. بعد ذلك، يُوضع أحمر الشفاه في المنتصف ويُدمج بلطف باستخدام أطراف الأصابع أو فرشاة صغيرة للحصول على تأثير ضبابي متناسق.

وتناسب هذه الصيحة مختلف ألوان البشرة، خاصة عند اختيار الدرجات الهادئة مثل الوردي، والنيود، والخوخي، كما يمكن اعتمادها في الإطلالات اليومية أو المناسبات، نظرًا لما تضفيه من لمسة أنيقة وبسيطة في آن واحد.

ويؤكد خبراء التجميل أن هذا الأسلوب يعكس توجهًا عالميًا نحو المكياج الطبيعي الذي يبرز الملامح من دون مبالغة، ليصبح خيارًا مفضلًا لدى الكثير من النساء الباحثات عن إطلالة عصرية تجمع بين البساطة والأناقة.