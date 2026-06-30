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طبيعية وأكثر امتلاءً.. تعرفي على موضة "الشفاه الضبابية" الجديدة

Lebanon 24
30-06-2026 | 12:41
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طبيعية وأكثر امتلاءً.. تعرفي على موضة الشفاه الضبابية الجديدة
طبيعية وأكثر امتلاءً.. تعرفي على موضة الشفاه الضبابية الجديدة photos 0
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تشهد منصات التجميل العالمية والمحلية طفرةً جديدة في صيحات المكياج، تودّع من خلالها الخطوط الحادة والمحددة التقليدية، ليفسح المجال أمام صيحة "الشفاه الضبابية" (Blurred Lip) التي فرضت نفسها بقوة كأبرز اتجاهات الموضة الحالية.

ويقوم هذا الأسلوب المعاصر على تركيز اللون الكثيف في منتصف الشفاه مع دمجه وسحبه تدريجياً وبنعومة فائقة نحو الأطراف، مما يمنح الشفاه مظهراً متدرجاً وطبيعياً يوحي بالامتلاء والنعومة الفائقة، بعيداً عن المظهر الاصطناعي الذي تخلفه أقلام التحديد القاسية.
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وللحصول على هذه الإطلالة المثالية، يوصي خبراء التجميل باتباع خمس خطوات أساسية:

التهيئة والتقشير: يبدأ الروتين بتقشير الشفاه بلطف للتخلص من الخلايا الميتة والجفاف، يليه تطبيق مرطب شفاه مناسب لضمان سطح ناعم.

إخفاء الحدود: يتم تطبيق كمية خفيفة جداً من الكونسيلر أو بقايا كريم الأساس حول محيط الشفاه، لتهدئة حدودها الطبيعية وخلق قاعدة موحدة.

تركيز اللون: يوضع أحمر الشفاه أو "التينت" القابل للمزج في المنتصف فقط، مع تجنب الاقتراب من الحواف الخارجية.

الدمج التدريجي: يُوزع اللون برفق باستخدام أطراف الأصابع أو فرشاة صغيرة بحركات دائرية وخفيفة من الداخل نحو الخارج للحفاظ على أطراف باهتة.

التثبيت: تُختتم الإطلالة بلمسة خفيفة من البودرة الشفافة أو بودرة الخدود المطفية (Blush) على محيط الشفاه لضمان ثبات المظهر الضبابي ومنع تلطخه.
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