شابة بريطانية ترسم مستقبل الزراعة في أيرلندا الشمالية

تُعد فيث غولد، الشابة من الشمالية، من الجيل الجديد من النساء اللواتي يسهمن في تطوير مستقبل القطاع الزراعي، من خلال الجمع بين الخلفية العائلية الزراعية والدراسة الأكاديمية والخبرة العملية، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في نادي المزارعين الشباب في أولستر (YFCU).

نشأت فيث في مزرعة تابعة لعائلتها، حيث تؤكد أن الزراعة لم تكن مجرد خيار مهني، بل أسلوب حياة رافقها منذ الطفولة.

وقالت: «لطالما كانت الزراعة جزءاً أساسياً من حياتي، فقد نشأت في مزرعة العائلة، ومنذ سن مبكرة كنت أدرك أن هذا هو المجال الذي أريد العمل فيه».

وتعود جذور اهتمامها بالزراعة إلى عائلة تعمل في تربية الأبقار الحلوب منذ أجيال، حيث ساهمت الأجواء العائلية والنقاشات اليومية حول القطاع في تعزيز شغفها، إلى جانب دعم والديها الكبير.

كما أشارت إلى أن جدتها لعبت دوراً مهماً في تنمية اهتمامها بتربية العجول، قائلة: «كانت تولي اهتماماً كبيراً بتربية العجول وتحرص على أدق التفاصيل، وقد أثّر ذلك فيّ كثيراً».

وتعزز شغفها بالزراعة خلال دراستها في مدرسة Enniskillen Royal Grammar School، حيث شجعتها إحدى المعلمات على متابعة هذا المسار، وكانت أول طالبة تُكمل مادة الزراعة التي أُطلقت في المدرسة، كما شاركت في فعاليات متخصصة أبرزها مؤتمر الزراعة.

وخلال مسيرتها، استفادت فيث من خبرات عدد من النساء العاملات في القطاع الزراعي، واللواتي تعتبرهن مصدر إلهام لها.

وتتابع حالياً دراستها في تخصص الزراعة المستدامة في معهد غرينماونت، بالتوازي مع عملها في مجالات زراعية متعددة، من بينها العمل الجزئي في شركة Leam Agri، والمساعدة في الحلب في مزارع بمنطقة Ballinamallard، إضافة إلى مشاركتها في مشروع محلي لتربية الماعز.

كما تنشط فيث ضمن نادي المزارعين الشباب في أولستر، حيث تتولى مهام إعلامية على مستوى فرعها المحلي.

وتشير إلى أنها لم تواجه تحديات كبيرة كونها امرأة في القطاع الزراعي، لافتة إلى أن النظرة تجاه دور المرأة في هذا المجال تشهد تطوراً إيجابياً.

وقالت: «أشعر أن الأمور أصبحت أفضل بكثير، وهناك تقدير متزايد لدور المرأة في مختلف مجالات الزراعة».

وتشدد على أن الجدية في العمل والرغبة في التعلم هما الأساس للنجاح، بغض النظر عن الجنس.

وتدعو الشابات المهتمات بالقطاع الزراعي إلى اغتنام الفرص وعدم التردد، معتبرة أن التجربة العملية هي أفضل وسيلة لاكتساب المهارات.

وبين الدراسة والعمل والمشاركة المجتمعية، تمثل فيث غولد نموذجاً لجيل جديد من النساء اللواتي يساهمن في تعزيز حضور المرأة في القطاع الزراعي وتطويره.