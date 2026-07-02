تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

شابة بريطانية ترسم مستقبل الزراعة في أيرلندا الشمالية

Lebanon 24
02-07-2026 | 04:00
A-
A+
شابة بريطانية ترسم مستقبل الزراعة في أيرلندا الشمالية
شابة بريطانية ترسم مستقبل الزراعة في أيرلندا الشمالية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تُعد فيث غولد، الشابة البريطانية من أيرلندا الشمالية، من الجيل الجديد من النساء اللواتي يسهمن في تطوير مستقبل القطاع الزراعي، من خلال الجمع بين الخلفية العائلية الزراعية والدراسة الأكاديمية والخبرة العملية، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في نادي المزارعين الشباب في أولستر (YFCU).

نشأت فيث في مزرعة ألبان تابعة لعائلتها، حيث تؤكد أن الزراعة لم تكن مجرد خيار مهني، بل أسلوب حياة رافقها منذ الطفولة.

وقالت: «لطالما كانت الزراعة جزءاً أساسياً من حياتي، فقد نشأت في مزرعة العائلة، ومنذ سن مبكرة كنت أدرك أن هذا هو المجال الذي أريد العمل فيه».

وتعود جذور اهتمامها بالزراعة إلى عائلة تعمل في تربية الأبقار الحلوب منذ أجيال، حيث ساهمت الأجواء العائلية والنقاشات اليومية حول القطاع في تعزيز شغفها، إلى جانب دعم والديها الكبير.

كما أشارت إلى أن جدتها لعبت دوراً مهماً في تنمية اهتمامها بتربية العجول، قائلة: «كانت تولي اهتماماً كبيراً بتربية العجول وتحرص على أدق التفاصيل، وقد أثّر ذلك فيّ كثيراً».

وتعزز شغفها بالزراعة خلال دراستها في مدرسة Enniskillen Royal Grammar School، حيث شجعتها إحدى المعلمات على متابعة هذا المسار، وكانت أول طالبة تُكمل مادة الزراعة التي أُطلقت في المدرسة، كما شاركت في فعاليات متخصصة أبرزها مؤتمر النساء في الزراعة.

وخلال مسيرتها، استفادت فيث من خبرات عدد من النساء العاملات في القطاع الزراعي، واللواتي تعتبرهن مصدر إلهام لها.

وتتابع حالياً دراستها في تخصص الزراعة المستدامة في معهد غرينماونت، بالتوازي مع عملها في مجالات زراعية متعددة، من بينها العمل الجزئي في شركة Leam Agri، والمساعدة في الحلب في مزارع بمنطقة Ballinamallard، إضافة إلى مشاركتها في مشروع محلي لتربية الماعز.

كما تنشط فيث ضمن نادي المزارعين الشباب في أولستر، حيث تتولى مهام إعلامية على مستوى فرعها المحلي.

وتشير إلى أنها لم تواجه تحديات كبيرة كونها امرأة في القطاع الزراعي، لافتة إلى أن النظرة تجاه دور المرأة في هذا المجال تشهد تطوراً إيجابياً.

وقالت: «أشعر أن الأمور أصبحت أفضل بكثير، وهناك تقدير متزايد لدور المرأة في مختلف مجالات الزراعة».

وتشدد على أن الجدية في العمل والرغبة في التعلم هما الأساس للنجاح، بغض النظر عن الجنس.

وتدعو الشابات المهتمات بالقطاع الزراعي إلى اغتنام الفرص وعدم التردد، معتبرة أن التجربة العملية هي أفضل وسيلة لاكتساب المهارات.

وبين الدراسة والعمل والمشاركة المجتمعية، تمثل فيث غولد نموذجاً لجيل جديد من النساء اللواتي يساهمن في تعزيز حضور المرأة في القطاع الزراعي وتطويره.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاني يواصل لقاءاته في هولندا: مستقبل الزراعة يُبنى في المختبرات ومراكز الابتكار
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجات تهزّ إيرلندا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة نزار هاني في إطلاق مشروع الطائرات المسيّرة الزراعية: المبادرة التي نطلقها اليوم بدعم من الصين تُمثّل استثمارًا في مستقبل الزراعة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبيرغ": ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ترسم خطة لإشراك بوتين في محادثات بشأن أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 18:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

النساء في

البريطاني

أكاديمية

✨ الخلف

الشمالي

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-07-02
Lebanon24
08:52 | 2026-07-02
Lebanon24
06:58 | 2026-07-02
Lebanon24
02:00 | 2026-07-02
Lebanon24
23:00 | 2026-07-01
Lebanon24
15:10 | 2026-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24