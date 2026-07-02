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المرأة

أبرز بدائل المينوكسيديل لتساقط الشعر

Lebanon 24
02-07-2026 | 14:00
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أبرز بدائل المينوكسيديل لتساقط الشعر
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بدائل موضعية للمينوكسيديل لعلاج تساقط الشعر

يتجه العديد من الأشخاص للبحث عن بدائل لمستحضر المينوكسيديل المستخدم في علاج تساقط الشعر وتحفيز نموه، سواء بسبب الحساسية أو الرغبة في استخدام خيارات طبيعية أو ألطف على فروة الرأس. ووفق تقارير طبية، منها ما أورده موقع «هيلث سايت»، فإن بعض الزيوت والمركبات الحديثة قد تساهم في تحسين صحة فروة الرأس ودعم نمو الشعر، مع اختلاف مستوى الأدلة العلمية الداعمة لكل منها.

زيت إكليل الجبل (الروزماري)

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يُعتبر من أكثر البدائل الطبيعية انتشارًا، حيث يُعتقد أنه يعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما قد يساعد على تنشيط البصيلات وتقليل بعض مشاكل الجلد مثل القشرة.

ريدنسيل (Redensyl)
مكوّن نباتي حديث يستهدف الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر، ويساعد على دعم مرحلة النمو في دورة الشعرة، ويُستخدم في عدد من منتجات العناية بالشعر نظرًا لكونه لطيفًا نسبيًا.

الكافيين
يدخل في تركيب بعض الشامبوهات والأمصال بهدف تحفيز بصيلات الشعر والحد من تأثير هرمون DHT المرتبط بتساقط الشعر الوراثي، ما قد يساهم في تحسين كثافة الشعر مع الاستخدام المنتظم.

الببتيدات
مركبات تتكون من أحماض أمينية، يُعتقد أنها تدعم صحة بصيلات الشعر وتحفّز نموه، كما تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

عصير البصل
يُستخدم كعلاج تقليدي لتساقط الشعر، لاحتوائه على مركبات الكبريت التي قد تساعد في دعم إنتاج الكيراتين وتحسين صحة فروة الرأس، ودخل في تركيبات بعض منتجات العناية الحديثة.

ورغم انتشار هذه البدائل، يشدد الخبراء على ضرورة استشارة طبيب الجلدية قبل استخدامها، إذ تختلف فعاليتها من شخص لآخر بحسب سبب تساقط الشعر وطبيعة الحالة.

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