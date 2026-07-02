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المرأة

واقي الشمس... أخطاء شائعة ونصائح للحماية الفعالة

Lebanon 24
02-07-2026 | 23:00
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واقي الشمس... أخطاء شائعة ونصائح للحماية الفعالة
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مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح استخدام واقي الشمس جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة، وليس مجرد مستحضر يُستخدم عند الذهاب إلى الشاطئ. فالتعرض اليومي للأشعة فوق البنفسجية قد يؤدي إلى التصبغات، وظهور التجاعيد المبكرة، وفقدان مرونة الجلد، كما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ورغم تزايد الوعي بأهمية واقي الشمس، لا تزال هناك تساؤلات حول طريقة استخدامه، ومعنى عامل الحماية (SPF)، وكيفية اختيار المنتج المناسب لكل نوع بشرة. إليك أبرز المعلومات التي ينبغي معرفتها.

لماذا يجب استخدام واقي الشمس يوميًا؟

 
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لا تقتصر الأشعة فوق البنفسجية على الأيام المشمسة، فهي تخترق الغيوم والزجاج، ما يعني أن البشرة تتعرض لها أثناء القيادة أو المشي أو حتى الجلوس قرب النوافذ. لذلك، ينصح أطباء الجلد باستخدام واقي الشمس يوميًا طوال العام.

ما الفرق بين أشعة UVA وUVB؟

 

  • UVA: تخترق طبقات الجلد العميقة، وتسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد والتصبغات، وتكون موجودة طوال العام.

  • UVB: تؤثر في الطبقات السطحية، وتسبب حروق الشمس، وتزداد شدتها خلال الصيف، كما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

لذلك، يُفضل اختيار واقٍ يوفر حماية واسعة النطاق (Broad Spectrum) ضد النوعين.

ماذا يعني SPF؟

 

يشير عامل الحماية من الشمس (SPF) إلى قدرة المنتج على الحماية من أشعة UVB. وكلما ارتفع الرقم، زادت نسبة الحماية، لكن الفارق بين الدرجات ليس كبيرًا كما يعتقد البعض.

  • SPF 15 يحجب نحو 93% من الأشعة.

  • SPF 30 يحجب نحو 97%.

  • SPF 50 يحجب نحو 98%.

  • SPF 100 يحجب نحو 99%.

ويؤكد الخبراء أن الاستخدام الصحيح وإعادة التطبيق أهم من اختيار أعلى رقم SPF.

ما الكمية المناسبة؟

 

ينصح الخبراء باستخدام قاعدة الإصبعين، أي وضع كمية تمتد على طول إصبعي السبابة والوسطى لتغطية الوجه والرقبة. أما الجسم فيحتاج إلى نحو 30 مل من الواقي لضمان تغطية كاملة.

متى يُستخدم؟

 

يُفضل وضع واقي الشمس قبل التعرض للشمس بـ15 إلى 20 دقيقة، بينما يمكن استخدام الواقيات المعدنية مباشرة قبل الخروج مع الحرص على توزيعها جيدًا.

متى يجب إعادة تطبيقه؟

 

  • كل ساعتين عند التعرض للشمس.

  • بعد السباحة.

  • بعد التعرق الشديد.

  • بعد تجفيف البشرة بالمنشفة.

هل يكفي المكياج الذي يحتوي على SPF؟

 

لا، لأن كمية المكياج المستخدمة عادة لا توفر مستوى الحماية المكتوب على العبوة، لذا يجب تطبيق واقي الشمس أولًا ثم وضع المكياج.

هل يجب استخدامه داخل المنزل؟

 

إذا كنت تقضي وقتًا طويلًا قرب النوافذ أو أثناء القيادة أو أمام مصادر الضوء لفترات طويلة، فمن الأفضل الاستمرار في استخدامه للحماية من التصبغات والشيخوخة المبكرة.

الواقي الكيميائي أم المعدني؟

 

  • الواقي الكيميائي: يمتص الأشعة فوق البنفسجية، يتميز بقوام خفيف ولا يترك أثرًا أبيض.

  • الواقي المعدني: يحتوي غالبًا على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، ويعكس الأشعة بعيدًا عن البشرة، ويُعد مناسبًا للبشرة الحساسة.

كيف تختار واقي الشمس المناسب؟

 

  • للبشرة الدهنية: تركيبات خالية من الزيوت بقوام جل أو فلويد.

  • للبشرة الجافة: منتجات تحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك والسيراميد.

  • للبشرة الحساسة: واقيات معدنية خالية من العطور والكحول.

  • للبشرة المعرضة لحب الشباب: منتجات تحمل عبارة Oil Free وNon-Comedogenic.

هل تحتاج البشرة السمراء إلى واقي الشمس؟

نعم، فالميلانين يمنح البشرة الداكنة حماية جزئية فقط، لكنه لا يمنع التصبغات أو الشيخوخة المبكرة أو خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذلك يُوصى باستخدام الواقي لجميع ألوان البشرة.

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين D؟

تشير الدراسات إلى أن الاستخدام الطبيعي لواقي الشمس لا يمنع الجسم من إنتاج فيتامين D بشكل كامل، ويمكن تعويض أي نقص من خلال الغذاء أو المكملات الغذائية عند الحاجة.

هل يحتاج الأطفال إلى واقي شمس؟

يُنصح باستخدام واقٍ مخصص للأطفال فوق عمر ستة أشهر، بينما يُفضل حماية الرضع الأصغر بالظل والملابس الواقية وتجنب تعريضهم المباشر لأشعة الشمس.

هل تنتهي صلاحية واقي الشمس؟

نعم، إذ يفقد فعاليته بعد انتهاء تاريخ الصلاحية أو عند تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

أخطاء شائعة تقلل فعاليته

  • استخدام كمية قليلة.

  • نسيان الرقبة والأذنين وظهر اليدين.

  • عدم إعادة التطبيق.

  • استعمال منتج منتهي الصلاحية.

  • الاعتماد على المكياج وحده.

  • الاعتقاد أن البشرة السمراء لا تحتاج إلى حماية.

هل يغني عن وسائل الحماية الأخرى؟

 

لا، إذ تبقى أفضل حماية للبشرة قائمة على الجمع بين واقي الشمس وارتداء القبعات، والنظارات الشمسية، والملابس الواقية، مع تجنب التعرض المباشر للشمس بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا والبقاء في الظل قدر الإمكان.

ويؤكد أطباء الجلد أن الاستخدام اليومي والصحيح لواقي الشمس يُعد من أهم الخطوات للحفاظ على صحة البشرة والحد من آثار التعرض للأشعة فوق البنفسجية على المدى الطويل.

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