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المرأة

وداعًا للإطلالات المصقولة.. الجمال يعود إلى طبيعته

Lebanon 24
02-07-2026 | 16:00
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وداعًا للإطلالات المصقولة.. الجمال يعود إلى طبيعته
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تشهد صيحات الجمال في عام 2026 تحولًا واضحًا نحو الإطلالات الأكثر طبيعية وعفوية، مع تراجع الأساليب المبالغ فيها في تصفيف الشعر والمكياج، مثل التموجات الموحدة المعروفة باسم "Utah Curls" والكونتور الحاد الذي كان شائعًا في السنوات الماضية.

وبحسب  مجلة “كوزموبوليتان”، باتت الاتجاهات الحالية تميل إلى الأساليب غير المتكلفة التي تعكس مظهرًا واقعيًا بعيدًا عن التصنع، في ظل موجة عامة من العودة إلى الإطلالات المستوحاة من التسعينات وبداية الألفية.

وفي ما يتعلق بالشعر، تحل التموجات العشوائية والخفيفة المعروفة بـ"تموجات البحر" أو "Mermaid Waves" محل التسريحات المتقنة والثابتة، حيث تعتمد على مزيج غير منتظم من التجعيدات يمنح مظهرًا طبيعيًا وكأنه نتاج يوم على الشاطئ.

أما في عالم المكياج، فيبرز اتجاه الابتعاد عن الكونتور الحاد لصالح استخدام أحمر الخدود بألوان زاهية يتم توزيعه على مساحة أوسع من الوجه، ما يمنح البشرة إشراقة دافئة وإحساسًا بالحيوية بدلًا من التحديد القاسي لملامح الوجه.

وفي المقابل، تعود بعض الصيحات الكلاسيكية بقوة، مثل الهايلايتر البارز على عظام الخد الذي يمنح إشراقة لافتة، إلى جانب تسريحات الشعر الجانبية المموجة بأسلوب هوليوودي قديم، إضافة إلى انتشار ملمس الشفاه اللامع والمائل للتأثير المعدني المستوحى من موضة أوائل الألفية.

وتشير التقارير إلى أن هذه التحولات تعكس تراجعًا عامًا في الإطلالات “المثالية والمُحكمة”، مقابل تفضيل مظهر أكثر فردية وواقعية، يعكس الشخصية بدلاً من القواعد الجمالية الصارمة.

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