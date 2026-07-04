لون واحد يجمع بين الفخامة واللمعان.. وهذا سبب الإقبال عليه

رغم أن فصل الصيف يرتبط عادةً بألوان الشعر الفاتحة، يتجه كثيرون هذا الموسم إلى اعتماد الدرجات الداكنة، مع تصاعد شعبية لون "الموكا برونيت"، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 82% في عمليات البحث خلال حزيران الماضي.

ويتميز اللون بدرجاته البنية العميقة الممزوجة بلمسات شوكولاتة دافئة تمنح الشعر مظهرًا لامعًا وطبيعيًا، مع تدرجات ناعمة تضفي عمقًا وحيوية من دون إبراز خصلات متباينة بشكل واضح.

ويأتي هذا الاتجاه بعد رواج عدة درجات للبني خلال العام الماضي، من بينها "البني الفاخر" اللامع، و" بير برونيت"، إلى جانب الأسود اللامع الذي اعتمدته العديد من النجمات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تبنت عدد من المشاهير لون "الموكا برونيت"، من بينهن ، وكايا جربر، وأمل ، ما عزز مكانته كواحد من أبرز اتجاهات ألوان الشعر لصيف 2026، مع توقعات باستمراره خلال موسم الخريف.

وتشير خبيرة تلوين الشعر شفون بيركنز إلى أن اللون يعتمد على اللمعان العالي ودرجات البني الغنية، مؤكدة أن الحفاظ على مظهره يتطلب استخدام علاجات مخصصة لتعزيز اللمعان وتجديد اللون بشكل منتظم.

كما ينصح خبراء التجميل بتنسيق هذا اللون مع مكياج يعتمد على درجات البرونز والنحاسي والبني والتوتي، لإبراز دفء لون الشعر وإضفاء توازن على الإطلالة.