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المرأة

نصب تذكاري يوثق نضال المرأة الأميركية

Lebanon 24
04-07-2026 | 23:00
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نصب تذكاري يوثق نضال المرأة الأميركية
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تستعد الولايات المتحدة لتشييد أول نصب تذكاري وطني في ناشونال مول بالعاصمة واشنطن، مخصص بالكامل لحركة المطالبة بحق المرأة في التصويت، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.

ويهدف النصب الوطني لحق المرأة في التصويت إلى تكريم النساء اللواتي لعبن دورًا محوريًا في توسيع نطاق الديمقراطية الأميركية، والاعتراف بالجهود التي بذلتها أجيال من الناشطات من أجل ضمان حق المرأة في الاقتراع.

ويؤكد القائمون على المشروع أن النصب يمثل فرصة لإبراز إسهامات النساء في التاريخ الأميركي، إلى جانب الآباء المؤسسين، وإظهار دورهن في تعزيز قيم الحرية والمساواة التي قامت عليها الولايات المتحدة.

كما يسلط المشروع الضوء على سنوات من الجهود المشتركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإقرار إنشاء النصب، إضافة إلى الأهمية الرمزية لموقعه في قلب العاصمة، حيث سيُتاح للأميركيين المشاركة في اختيار تصميمه النهائي ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

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