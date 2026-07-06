هل تُضعف الوصلات الدائمة رموشك الطبيعية؟.. إليكِ الحقيقة

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تعد "وصلات الرموش" (Eyelash Extensions) من أكثر صيحات التجميل رواجاً لمن يبحثن عن إطلالة جذابة وكثيفة، إلا أن هذا الإجراء الجمالي يثير تساؤلات مستمرة حول سلامته وتأثيره على صحة الرموش الأصلية.يرى الخبراء أن الوصلات بحد ذاتها ليست ضارة إذا ما طُبقت بالطريقة الصحيحة، إلا أن المشكلة تكمن غالباً في "طريقة التطبيق" أو "جودة المواد المستخدمة". فقد يؤدي وضع وصلات ثقيلة جداً أو كمية مفرطة من اللاصق إلى الضغط على الرموش الطبيعية، مما يسبب تكسرها أو سقوطها المبكر قبل دورة نموها الطبيعية.للحفاظ على صحة رموشك، ينصح الخبراء باتباع الآتي:- اختيار خبيرة محترفة: الاعتماد على فنيين مرخصين لديهم خبرة في تقييم سماكة وطول الرموش المناسبة لعينيكِ.- الوزن المناسب: تجنبي الوصلات المبالغ في ثقلها، لأنها تُجهد البصيلات وتضعف الرمش الأساسي.- فترات الراحة: لا تتركي الوصلات لفترات طويلة متواصلة؛ امنحي رموشك الطبيعية فرصة للتنفس والنمو بين كل جلسة وأخرى.- التعامل : تجنبي فرك العينين بقوة، واستخدمي مستحضرات تنظيف خالية من الزيوت للحفاظ على تماسك المادة اللاصقة دون الإضرار بالرموش.باختصار، سر الجمال يكمن في الاعتدال؛ فالوصلات وسيلة رائعة للزينة، شرط أن تُطبق بوعي لتجنب تحولها إلى عبء يضعف جمال عينيك الطبيعي على المدى .